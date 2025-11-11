GIS-ingenjör till Oskarshamns kommun
Välkommen till öarnas och sjöarnas plats!
Här i Oskarshamn kan du uppleva lugnet i värmen och tryggheten och finna din energi i närheten och gemenskapen. Vi är stolta över att vara landets fjärde örikaste kommun, med över 6 000 öar i vår skärgård och i våra 500 sjöar. Oavsett om du söker avkoppling eller äventyr, så har Oskarshamn något att erbjuda. Med havet som fond och barrdoft runt hörnet är det lätt att förälska sig och slå sig till ro.
I Oskarshamn kan du växa och utvecklas. Med stora arbetsgivare inom industri och teknik, drivna entreprenörer och småföretagare, erbjuder Oskarshamn ett välmående näringsliv och spännande möjligheter. Närheten mellan landsbygd, stad, hav och skog ger alla förutsättningar att leva tryggt och bekvämt, med tid över att följa passioner och drömmar. Välkommen att kasta ankar i Oskarshamns kommun.
Samhällsbyggnadskontoret har ca 35 medarbetare uppdelat på två avdelningar. Kansli- och miljöavdelningen arbetar med frågor inom administration, miljöbalken, livsmedelslagen, alkohollagen m.m. Kart- plan- och byggavdelningen arbetar med kartproduktion, mätning, GIS-verksamhet, detaljplaner, bygglovfrågor och bostadsanpassning. Kartfunktionen, som är en del av kart-, plan- och byggavdelningen, består av totalt 6 medarbetare varav tre mätningsingenjörer, en karttekniker och två GIS-ingenjörer.Publiceringsdatum2025-11-11Arbetsuppgifter
Som GIS-ingenjör på kommunens kartavdelning arbetar du med att utveckla, förvalta och tillhandahålla geografisk information som stöd för kommunens verksamheter. Du ansvarar för insamling, bearbetning, analys och visualisering av geodata samt för utveckling och drift av kommunens GIS-lösningar och karttjänster.
I rollen ingår systemförvaltning av nischade programvaror inom GIS-området samt ansvar för kommunens interna och externa dataförsörjning, inklusive kvalitetssäkring, uppdatering och leverans av geodata. Arbetet sker i nära samverkan med kollegor inom kart- och mätenheten samt andra delar av organisationen.Kvalifikationer
Vi söker dig som har högskole- eller universitetsutbildning med inriktning mot GIS, exempelvis som GIS-ingenjör, eller annan utbildning som bedöms likvärdig. Du har erfarenhet av att arbeta med ArcGIS Pro, ArcGIS Online och ArcGIS Enterprise.
Det är meriterande om du har kunskap om databaser och SQL, grundläggande programmeringskunskaper samt erfarenhet av automatisering i ArcGIS med Python och arcpy. Erfarenhet av att administrera webbGIS-lösningar baserade på ArcGIS Web App Builder och ArcGIS Experience är också önskvärt. Kunskaper inom Topocad, VA-banken eller FB-webb ses som en fördel.
Som person är du strukturerad, relationsskapande, kvalitetsmedveten, resultatorienterad och flexibel. Du är serviceinriktad, har god samarbetsförmåga och använder datorer som ett naturligt verktyg i ditt dagliga arbete. Du har även god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska.
