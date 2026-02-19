GIS-ingenjör
2026-02-19
Skara kommun växer för att få plats för fler invånare, företag och infrastruktur. I våra verksamheter finns bygglov, plan och miljö. Vi värnar den enskilda människans frihet, främjar samhällsutveckling med jämlika och goda sociala levnadsförhållanden och en hållbar livsmiljö. Både i dag och för kommande generationer.
Arbetets innebörd
Rollen som GIS ingenjör hos oss innebär hantering av geografiska data i databaser men även att ta fram kreativa lösningar på problem med hjälp av GIS.
Systemförvaltning ingår i arbetsuppgiften. Du arbetar brett inom kommunens olika verksamheter genom att ge support, stöd och utbildning i hantering av geografisk information och du har ansvar för att lägga in samt uppdatera olika kartskikt. Arbetet innebär att du har täta kontakter med medborgare, näringslivet, politiker och myndigheter. Vårt arbetssätt är inriktat på teamarbete, vi hjälps åt på ett gränsöverskridande sätt och tar vara på varandras specialistkunskaper i ett prestigelöst arbetsklimat.
Vem är du?
Lockas du av att vara delaktig i en kommun med stort utvecklingsfokus och ny teknik så som drönare, AI och digital tvilling då är du varmt välkommen med din ansökan.
Du bör vara lösningsorienterad och självgående. Du har erfarenhet av liknande arbete och har förmåga att omsätta verksamhetens behov till fungerande lösningar.
Du trivs med att samarbeta, dela med dig av din kunskap och skapa nytta för hela organisationen.
Du är kommunikativ och har lätt för att skapa goda relationer med olika målgrupper.
Kvalifikationer
Vi söker dig som har en högskole- eller universitetsutbildning inom GIS, lantmäteri, kart och mät eller annan utbildning som kan ses som likvärdig av arbetsgivaren.
Erfarenhet av kommunal kart-, mät- och GIS-verksamhet är meriterande. Det är viktigt att du har ett starkt engagemang och förmåga att driva och medverka i olika projekt och uppdrag. Du bör besitta goda IT-kunskaper och det är meriterande om du har erfarenhet av FME, ArcGIS, QGIS och PostgreSQL. Även erfarenhet av digital utveckling och AI är meriterande. Du som söker bör vara kreativ, serviceinriktad och självgående.
Övrig information
Urval och tillsättning kan komma att ske löpande.
Förmåner
Med Skara kommun som arbetsgivare får du ett friskvårdsbidrag, i många roller tillämpar vi flexibel arbetstid med goda möjligheter till distansarbete och tillitsbaserad ledning och styrning. Vi har under flera år arbetat strategiskt med hållbart yrkesliv, som betyder att vi kan erbjuda en arbetsplats där det finns goda utvecklingsmöjligheter, balans mellan fritid och arbete och hållbarhet genom hela arbetslivet. Vi förstår att kompetensutveckling är en viktig del för att du ska trivas i takt med samhällets förändringar.
Om Skara kommun
I Skara kommun arbetar ungefär 1700 personer i många olika yrkesroller. Alla är viktiga för att vi ska kunna ge våra invånare så bra service som möjligt. Vi ansvarar för barnomsorg, skola och äldreomsorg, samhällsplanering, individ- och familjeomsorg, parker, kost, miljö, kultur, fritid och mycket mer. Vi arbetar tillsammans mot FN:s globala mål, som handlar om social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet.
Vill du veta mer om Skara kommun, kan du hitta information på http://www.skara.se
Skara kommun är en del av Skaraborg, vill du veta mer om livet i Skaraborg, läs här https://www.livetiskaraborg.se/ Ersättning
