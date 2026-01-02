GIS-ingenjör - visstidsanställning
2026-01-02
, Luleå
, Älvsbyn
, Boden
, Skellefteå
Som GIS-ingenjör spelar du en central roll i att utveckla, förvalta och kvalitetssäkra den geografiska informationen som ligger till grund för viktiga beslut inom samhällsplanering, infrastruktur, miljö och service. Du blir en del av ett kompetent team där du arbetar nära kollegor, chefer och externa aktörer för att säkerställa att kommunens GIS-lösningar är aktuella, tillgängliga och användarvänliga.
Vi söker dig som brinner för geodata och gillar att kombinera teknik, analys och verksamhetsnära stöd.
Vill du vara med och forma framtidens samhällsbyggnad? Ansök redan idag!
Arbetsuppgifter
Vi söker en noggrann GIS- ingenjör som vill arbeta med vektorisering av detaljplaner och utveckla digitala lösningar som skapar värde för hela kommunen. Hos oss får du en nyckelroll i att göra geografisk information sökbar och användbar för strategisk planering och beslutsfattande.
Kvalifikationer
Relevant högskoleutbildning inom GIS, geografi, samhällsplanering eller liknande områden. Förmåga att arbeta i samverkan med andra och att arbeta självständingt. Ett strukturerat arbetssätt och god kommunikativ förmåga.
Generell erfarenhet av arbete med GIS-verktyg krävs.
Meriterande :
Erfarenhet av GIS-verktygen, Arc Map, Geosecma Fysisk planering och Arc GIS Pro.
Erfarenhet av kommunal eller offentlig verksamhet.
Kunskap eller erfarenhet av detaljplanering och plan och bygglagen.
Mer om tjänsten
Anställningen är en visstidsanställning på 1 år, 100%, Tillträde efter överenskommelse,
Sista ansökan 2026-01-25
Dina ansökningshandlingar är allmänna handlingar och hanteras enligt offentlighetsprincipen. Har du beslut om skyddade personuppgifter ber vi dig kontakta Rekryteringsteamet för alternativ sökväg på telefon 0911-69 65 10 .
Om arbetsplatsen
Samhällsbyggnad är en av kommunens sju förvaltningar. Vårt gemensamma uppdrag är att skapa välfärd och hållbar samhällsutveckling. Tillsammans med pitebor, näringsliv och föreningar utvecklar vi Piteå till en ännu bättre plats att bo, leva och verka i.
Tjänsten är på Stadsporten, som ligger centralt i Piteå. Vi jobbar aktivitetsbaserad, vilket stödjer olika arbetssätt.www.pitea.se/jobbaisamhallsbyggnad
- För ett attraktivt och hållbart Piteåwww.pitea.se/jobbahososs
- Jobba i Piteå kommunhttps://piteastories.se
- Utvecklingsprojekt och satsningar i Piteå
Move to Piteå - för dig som vill flytta till Piteå
Letar du bostad, vill du veta mer om skola och barnomsorg eller är du nyfiken på kultur- och fritidsutbudet? Move to Piteå erbjuder dig stöd från start till mål. www.pitea.se/inflyttare
- Move to Piteå Ersättning
Månadslön enligt överenskommelse
