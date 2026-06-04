Gipsmontör
Kronos service AB / Snickarjobb / Göteborg Visa alla snickarjobb i Göteborg
2026-06-04
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Vill du arbeta i ett stabilt företag med starkt driv, attraktiva projekt och säkra arbetsplatser? Kronos Service AB expanderar och söker nu 5 skickliga gipsmontörer för långsiktiga uppdrag i Göteborgsområdet. Vi samarbetar med några av branschens största byggentreprenader och erbjuder en arbetsplats där kvalitet, säkerhet och laganda står i centrum.Publiceringsdatum2026-06-04Om tjänsten
Som gipsmontör hos oss blir du en viktig del av vårt produktionsteam. Du kommer att arbeta på stora och varierande byggprojekt runt om i Göteborg. Arbetet innebär montage av innerväggar, undertak och andra gipskonstruktioner enligt ritning och gällande branschstandarder.
Eftersom vi värdesätter ett högt tempo utan att tumma på noggrannheten, lägger vi stort fokus på kvalitet och säkerhet i allt vi gör.
Vem är du?
För att trivas och lyckas i rollen ser vi att du är en självgående person med hög arbetsmoral och en stark känsla för punktlighet. Du trivs med att arbeta i team, ställer upp för dina kollegor och bidrar till en god stämning på byggarbetsplatsen.
Krav för tjänsten:
● Minst 4 års erfarenhet av arbete som gipsmontör eller liknande inom byggbranschen.
● God fysik, då arbetet är fysiskt krävande.
● En lagspelare som samtidigt kan arbeta självständigt och ta egna initiativ.
Meriterande:
● Om du talar och förstår det serbiska språket, då det underlättar kommunikationen i vissa av våra nuvarande projektgrupper.
Vad erbjuder Kronos Service AB?
Vi är måna om våra anställda och vill att du ska känna dig trygg och uppskattad hos oss.
● Trygghet: Vi har självklart kollektivavtal med Byggnads, vilket garanterar marknadsmässig lön, bra försäkringar och schyssta villkor.
● Stabilitet: Tillsvidareanställning med start omgående.
● Karriär: Möjlighet att arbeta i prestigefyllda projekt tillsammans med stora, välkända byggentreprenörer.
● Kultur: En arbetskultur som präglas av frihet under ansvar, där din punktlighet och professionalism belönas.Så ansöker du
Passar beskrivningen in på dig? Tveka inte – vi intervjuar kandidater löpande och tjänsterna kan komma att tillsättas före sista ansökningsdatum.
Skicka ditt CV och ett kort personligt brev till Info@kronosservice.se
för mer information.
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-22
E-post: info@kronosservice.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kronos service AB
(org.nr 559121-4928) Kontakt
Milan Tonic info@kronosservice.se Jobbnummer
9948470