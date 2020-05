Geriatriken på Kungsholmen söker nattsjuksköterska - Stift Stockholms Sjukhem - Sjuksköterskejobb i Stockholm

Stift Stockholms Sjukhem / Sjuksköterskejobb / Stockholm2020-05-29Vi söker dig som vill vara med och utveckla framtidens geriatriska vård med vårt härliga nattgäng!Stockholms Sjukhem är tillräckligt litet för att vara personligt och familjärt samtidigt som vi är tillräckligt stora för att erbjuda både bredd och utvecklingsmöjligheter. Hos oss får du arbeta i en verksamhet som präglas av engagemang, kunskap och omtanke. Varmt välkommen att arbeta med oss!2020-05-29Stockholms Sjukhem Geriatrik Kungsholmen öppnades våren 2016 och har under tiden vuxit till att bestå av 42 vårdplatser fördelade på tre våningsplan. Vi har en verksamhetsintegrerad FoUUI-verksamhet där vi bl.a. deltar i forskningsstudier och deltar i utvecklingsarbeten kring studenttäthet.Arbetet utförs i interprofessionella team med gemensamma ronder och teamexpeditioner. Vården genomförs teambaserad där du som sjuksköterska tar aktivt ansvar för att tillgodose en patientsäker vård med patient och närstående i centrum.ArbetsuppgifterI nattarbetet tar du som sjuksköterska aktivt ansvar tillsammans med dina kollegor aktivt ansvar för att tillgodose en kvalitativ och patientsäker vård. Du utför bl.a. specifik omvårdnad, läkemedelshantering, dokumentation i Take Care och diverse medicintekniska uppgifter.Vill du veta mer om hur det är att arbeta med sjukvård inom Geriatriken? Se filmen med Hanna som är Sjuksköterska vid Stockholm Sjukhem Geriatrik Bromma.Vi riktar oss till dig som är utbildad sjuksköterska, önskvärt med minst 1 års dokumenterad yrkeserfarenhet från sjukvård. Du är trygg i din yrkesroll och van att hantera akuta, varierande och omväxlande arbetsuppgifter. Arbetet kräver att du är bra på att arbeta strukturerat och hantera många olika uppgifter i ibland akuta och intensiva situationer. Arbetet kräver att du pratar och skriver svenska obehindrat d v s kan uppvisa godkända gymnasiebetyg i svenska eller minst nivå B2 enligt Europeiska språkskalan.Som person är du ansvarstagande och är utpräglat service- och samarbetsinriktad. Meriterande är erfarenhet av arbete inom liknande verksamhetsområde, gärna geriatrisk vård och erfarenhet från journalsystemet Take Care.Vi tar ofta emot studenter och elever och ser positivt på utförd handledarutbildning.Tillsvidare anställning. Deltid. Tillträde och lön efter överenskommelse.Vill du veta mer om tjänsten och våra förmåner Kontakta:Maria Lagergren, enhetschef 08-12281606 eller Stina Jonsson, stf enhetschef 08-12281605.Välkommen med din ansökan senast den 30 juni 2020. Intervjuer genomförs fortlöpande och tillsättning kan ske före sista ansökningsdatum.Stockholms Sjukhem är en av Sveriges största idéburna vårdgivare. I mer än 150 år har vi bedrivit vård och omsorg utan vinstsyfte. Idag erbjuder vi ett brett vårdutbud av hög kvalitet inom geriatrik, palliativ vård, rehabilitering och äldreomsorg. Stockholms Sjukhems verksamhet finns i egna lokaler på Kungsholmen och på Bromma sjukhus. Vi har egen forskningsenhet och är delägare i Ersta Sköndal Bräcke högskola. Stockholms Sjukhem har cirka 1 300 anställda. Vill du bli en av oss? Välkommen till en arbetsplats som kännetecknas av engagemang, kunskap och omtanke.Varaktighet, arbetstidDeltid/ Ej specificeratLön enligt överenskommelseSista dag att ansöka är 2020-06-30Stift Stockholms Sjukhem5244194