Gekås restauranger söker ytterligare medarbetare i sommar!

Gekås Ullared AB / Restaurangbiträdesjobb / Falkenberg2021-07-07På grund av ändrade restriktioner har nu du som ännu inte hittat sommarjobb chansen att få en plats hos oss på Gekås Restauranger.Vi söker glada och intresserade restaurangbiträden men även kockar och kallskänkor som brinner för service och att överträffa gästernas förväntningar.Vi är ett glatt gäng med god sammanhållning och härlig energi som vill ha dig som ny arbetskamrat. Vi vill skapa en upplevelse utöver det vanliga och varje dag strävar vi efter att bli lite bättre på allt vi gör.Gekås restauranger erbjuder våra gäster ett varierat utbud av mat och dryck. De olika arbetsuppgifterna kan bl.a. bestå av förberedelse och portionering av mat, kassatid samt finnas tillhands för våra ätande gäster. Alla i arbetslaget ansvarar för att hålla rent och snyggt omkring sig i sin arbetsmiljö. Detta innebär att vi alla torkar bord, rengör golv och övriga ytor samt tar hand om diskvagnar och diskstationer.Är du intresserad av att arbeta i något av våra kök så finns det även möjlighet till detta. Vi söker löpande efter intresserade och engagerade medarbetare till våra varm- och kallkök oavsett om du har erfarenhet eller ej.Vi har även en restaurang belägen i vår hotellbyggnad (Hotellrestaurangen) och en ny restaurang på vår camping (Gekåsbyns Bistro). Här kan man få möjligheten att servera våra gäster frukostbuffé, kvällsbuffé med både varma och kalla rätter, enklare ā la carte-rätter samt kaffe med dessertbord.Trots att vi jobbar på olika håll är vi ett enda stort arbetslag som jobbar mot samma mål. Hos oss finns glädje och sammanhållning, där alla är välkomna och inkluderade i gemenskapen. Har du ett stort intresse för service, kundbemötande samt gillar att jobba i en fartfylld och varierad miljö har du stora chanser att bli en i vårt team!När kan man börja?Vi kommer att tillsätta tjänster från juli och löpande under sensommar och höst. Arbetsperioden sträcker sig som längst fram till mitten av december.Schema och arbetstider:Vi söker dig som vill jobba deltid/heltid mellan 50-100% eller dig som enbart är intresserad av att jobba på helger och lov.Arbetstiderna varierar och är förlagda från tidigast kl 06.00 till senast 23.30.Gekås rstauranger erbjuer även högre OB-ersättning för sina medarbetare. Läs mer här:Välkommen med din ansökan och CV via vår karriärsida www.gekas.se/jobb Observera att vi inte har möjlighet att ta emot ansökningar via e-post.För mer information om våra olika restauranger hänvisar vi dig till länken nedan.Varaktighet, arbetstidDeltid/ Ej specificerat2021-07-07enl kollektivavtalSista dag att ansöka är 2021-08-31Gekås Ullared AB5851675