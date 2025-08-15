Gaturenhållare till Stadsmiljöförvaltningen
2025-08-15
Stadsmiljöförvaltningen har ett helhetsansvar för stadens offentliga rum och samlade framkomlighet. Vi arbetar för att skapa tillgängliga, attraktiva och levande stadsmiljöer och naturområden. Förvaltningen äger och förvaltar spårvagnsnätet i Göteborg. På förvaltningen arbetar cirka 900 personer.
Stadsmiljöförvaltningen är en del av de stadsutvecklingsförvaltningar som finns i Göteborgs Stad. Gemensamt arbetar vi med att skapa förutsättningar för en fungerande infrastruktur, bostäder och lokaler med kvalitet, en inbjudande offentlig miljö och verkar för att staden blir hållbar ur alla perspektiv. Publiceringsdatum2025-08-15Arbetsuppgifter
Som gaturenhållare är dina huvudsakliga arbetsuppgifter renhållning och ogräsbekämpning av stadens gator, torg, hållplatser, parker, lekplatser och återvinningsstationer. Det är både löpande turer med tömning av papperskorgar och plockning av skräp, renhållning runt återvinningsstationer, men också renhållning vid sommarens många evenemang i staden. Till din hjälp för att hitta destinationer har du ett kartunderlag. Arbetsuppgifter med handburna maskiner, till exempel trimmer förekommer. Som gaturenhållare syns du tydligt på stan och många besökare i Göteborg kan vända sig till dig för frågor av turistkaraktär. Det innebär att du kommer vara ansiktet utåt och representera Stadsmiljöförvaltningen och Göteborgs stad på gator och torg under säsongen. Arbetet sker i centrala Göteborg med omnejd och du använder ett något större fordon.
Vi söker 2 tillsvidare tjänster och ett vikariat mellan perioden 2025-10-01 till 26-09-30.Kvalifikationer
Vi söker dig som har en avslutad gymnasieutbildning. För tjänsten som gaturenhållare krävs det att du har körkort B. Har du även BE-, C-körkort är det meriterande. Du behöver ha god körvana och vara bekväm med att framföra fordon i såväl centrala delar i Göteborg som i trånga utrymmen. Det krävs att du är noggrann, har en god samarbetsförmåga samt att du självständigt ansvarar för dina arbetsuppgifter. Du har ett gott bemötande och är mån om att göteborgare och besökare har en trevlig upplevelse. Har du tidigare arbetserfarenhet från liknande tjänster är det mycket meriterande.
God fysisk förmåga krävs då tjänsten innefattar tyngre arbetsuppgifter, även i kuperad terräng. Har du tidigare erfarenhet av renhållning och hantera handburna maskiner, exempelvis trimmer eller högtryckstvätt är det meriterande. Du behärskar svenska språket väl i både tal och skrift. Du behöver även kunna hantera digitala kanaler då du bland annat kommer använda dig av olika appar.
Beredskapsschema under vintersäsongen är ett krav och ingår i tjänsten.
Förvaltningen har ett förhållningssätt som styrs av effektivitet, kompetens, engagemang och nyfikenhet som genomsyrar vår vardag i tanke och handling. Vi anser att mångfald bland våra medarbetare bidrar till att utveckla såväl vår verksamhet som gemenskapen på arbetsplatsen.
Urval och intervjuer sker löpande och provanställning kan komma att tillämpas.
Varmt välkommen med din ansökan!
ÖVRIGT
Ersättning
Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-08-31
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C272099". Omfattning
Arbetsgivare Göteborgs Kommun
(org.nr 212000-1355) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Göteborgs Stad , Stadsmiljöförvaltningen Kontakt
Enhetschef Renhållning Hisingen & Öster
Emma Tisell emma.tisell@stadsmiljo.goteborg.se 031- 368 47 05
9460580