Gatuköksbiträde - SmashBurger
Oscar Gross AB / Kockjobb / Staffanstorp Visa alla kockjobb i Staffanstorp
2026-07-05
, Lund
, Burlöv
, Lomma
, Malmö
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Hej! Vi jobbar från foodtrucks i Staffanstorp, Hjärup och Lund (Gastelyckan).
Söker nu personal som kan jobba hos oss och även efter sommaren. Ung som äldre.
Vi söker dig som är flexibel, gillar högt tempo, kan jobba självständigt men även i team. Ansvarsfull och kan ta initiativ. Men det viktigaste är att DU vill lära dig då löser det mesta sig.
Vi bjuder på utbildning som brukar ta 1-3 dagar beroende på erfarenhet.
Är du flexibel (har bil) finns det jobb på alla ställen annars söker vi också:
Dagtid 11-14 i Hjärup, Staffanstorp & Lund
Kväll och helg i Staffanstorp & Hjärup
Alla ställen & alla tider är ett plus
Skriv lite om er själva, vem ni är samt vad ni gjort tidigare men framför allt varför detta jobbet skulle passa er.
Skriv också vilka tider och orter ni skulle kunna jobba på. Körkort är ett plus
Vill ni jobba extra eller vill ni jobba mycket. Möjlighet till deltid och heltid finns för den sin är driftig. Oavsett om ni inte har erfarenhet är det viktigaste att ni verkligen VILL lära er.
Alla andra frågor besvaras vid ett eventuell anställningsintervju.
Mvh Oskar med Personal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-04
E-post: matdaxbyggmax@gmail.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "SmashBurger". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Oscar Gross AB
(org.nr 556758-5822), http://www.smashburgerstp.com Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
SmashBurger Jobbnummer
9992803