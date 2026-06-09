Gatu- och trafikingenjör
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2026-06-09
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Varmt välkommen till Forshaga kommun!
Vi är cirka 1100 medarbetare vars gemensamma uppdrag är att skapa en bra plats att bo, leva och verka. I vår vision "Forshaga kommun 2040 – varmt välkommen" står principerna bakom mänskliga rättigheter i centrum. Här ska alla känna sig välkomna, trygga och inkluderade. Tillsammans gör vi skillnad för våra invånare - varje dag!
Forshaga kommun är en del av Karlstadsregionen i södra Värmland, vackert beläget längs Klarälven. Här bor runt 11 500 invånare med närhet till natur, fritidsaktiviteter, service och kultur. Hos oss har du möjlighet att leva ett tryggt liv rikt på upplevelser i ditt eget tempo. Tillsammans skapar vi en plats med hjärtat på rätta stället att komma hem till!
Vi vill vara en attraktiv arbetsgivare där du som medarbetare trivs och känner stolthet, engagemang och delaktighet. Vi vill erbjuda dig utvecklingsmöjligheter och anställningsvillkor så att du vill stanna kvar och utvecklas tillsammans med oss. Som anställd hos oss har du tillgång till en rad olika förmåner för bland annat hälsa, friskvård och ledigheter.
Kommunteknik och service är uppdelat i fyra enheter: fastighet, gator och park, vatten och avlopp och kost. Vi förvaltar kommunens mark och verksamhetslokaler, städar kommunens lokaler, sköter gator och vägar, gång- och cykelvägar, parker, lekplatser, skog, renhållning och ledningsnät. Vi producerar dricksvatten och renar avloppsvatten. Inom kostenheten lagar vi mat till skolor, förskolor, äldreomsorg och hemtjänst.
Kommuntekniks ansvar är att tillgodose både invånarnas och andra förvaltningars behov av service inom vatten, avlopp, väghållning, parkskötsel, fastighetsskötsel och renhållning.Publiceringsdatum2026-06-09Beskrivning
Vill du vara med och forma framtidens Forshaga?
Vi söker nu en gatu- och trafikingenjör som vill vara med och utveckla Forshaga kommun. I rollen får du en nyckelposition i arbetet med att skapa säkra, attraktiva och hållbara trafikmiljöer för kommunens invånare. Som en mindre kommun erbjuder vi korta beslutsvägar och goda möjligheter att påverka, vilket innebär att du kan följa arbetet hela vägen från idé och planering till genomförande.
Hos oss får du ett omväxlande och utvecklande arbete där ingen dag är den andra lik. Du ges stort eget ansvar och frihet att driva ditt arbete framåt, samtidigt som du har stöd av engagerade kollegor och ett nära samarbete inom organisationen. Vi värdesätter samarbete, utveckling och arbetsglädje och erbjuder en arbetsplats där du har möjlighet att göra verklig skillnad för kommunens utveckling.Dina arbetsuppgifter
Som gatu- och trafikingenjör blir du en viktig del av Kommunteknik och service. Du arbetar både strategiskt och operativt med frågor som rör trafik, gator, gång- och cykelvägar samt den offentliga miljön.
Du kommer bland annat att:
Planera och utveckla kommunens trafik- och gatumiljöer
Arbeta med trafiksäkerhetsfrågor och trafikutredningar
Ta fram underlag för lokala trafikföreskrifter
Leda och samordna investerings- och underhållsprojekt
Delta i detaljplaner och exploateringsprojekt
Samverka med entreprenörer, konsulter, myndigheter och invånare Hantera medborgarförslag, synpunkter och trafikärenden Arbeta med budget, uppföljning och planering inom verksamhetsområdetKvalifikationer
Vi söker dig som har ett intresse för samhällsutveckling och vill bidra till att göra vardagen bättre för kommunens invånare.
Du har högskoleutbildning inom samhällsbyggnad, väg och vatten, trafikplanering eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig. Du har god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska samt innehar B-körkort.
Det är meriterande om du har erfarenhet av trafikplanering eller trafiksäkerhetsarbete, projektledning, arbete inom kommunal verksamhet, GIS eller andra kartbaserade system samt arbete med entreprenader och upphandlingar.
För att trivas och lyckas i rollen tror vi att du är en självständig och ansvarstagande person som driver ditt arbete framåt på ett strukturerat och noggrant sätt. Du är lösningsorienterad och initiativrik, har lätt för att samarbeta med andra och skapar goda relationer. Rollen innebär många kontaktytor, vilket ställer krav på att du känner dig trygg i att möta och kommunicera med invånare, företag och andra aktörer på ett professionellt och förtroendeingivande sätt.
Stor vikt kommer läggas vid personlig lämplighet.Anställningsvillkor
Tillsvidaretjänst 100%.
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Sista dag att ansöka är 2026-06-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Forshaga Kommun
(org.nr 212000-1819)
Box 93 (visa karta
)
667 22 FORSHAGA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Forshaga kommun, Kommunteknik och service Kontakt
Fackliga företrädare Vision 057-172000 Jobbnummer
9955943