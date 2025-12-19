Gatu- och parkarbetare
Vill du vara med och göra Gävle ännu bättre med oss? I Gävle kommun arbetar vi engagerat tillsammans för att kunna erbjuda våra invånare en trygg och inspirerande miljö. Vi erbjuder dig en tillitsfull arbetsplats där du kan utvecklas i ditt arbete och växa som människa. Välkommen med din ansökan!
Internregi är en utförarorganisation som ansvarar för drift och underhållsverksamhet på stora delar av kommunala allmänna ytor och är en del av enheten Drift och förvaltning. Avdelningen ansvarar för drift och skötsel av till exempel Gävles Stadspark och Boulognerskogen. På Internregi finns ett trettiotal medarbetare som arbetar med park- och gatumiljö, såsom trädvård, vägmärken, parkmöbler, vinterdrift och anläggning av mindre projekt. Internregi växer - nu söker vi två nya medarbetare till vårt team!Publiceringsdatum2025-12-19Arbetsuppgifter
Har du intresse och kunskap om drift och underhåll av utemiljöer? Trivs du med ett fysiskt arbete där du arbetar utomhus i alla väder? Bli då en del av vårt team och gör Gävle finare tillsammans med oss!
I rollen som gatu- och parkarbetare kommer du att spela en central roll i att vårda och underhålla kommunens offentliga utomhusområden. Dina arbetsuppgifter kommer vara mångsidiga och inkluderar allt från att underhålla gator och trottoarer till att sköta om parker, växter, klippa gräs och vårda träd. Dessutom kommer du att vara involverad i vinterunderhåll, vilket innebär att du ansvarar för snöröjning och isborttagning på gator och torg för att säkerställa att våra vägar är säkra och framkomliga. Andra arbetsuppgifter kan tillkomma för att säkerställa att vår stad förblir ren, hållbar och trygg att vistas i. Arbetstiderna för denna tjänst sträcker sig mellan klockan 7 och 16. Beredskap ingår i tjänsten. Dessutom finns det viss möjlighet till flex i tjänsten.Kvalifikationer
Vi söker dig som har utbildning inom trädgårdsskötsel eller har motsvarande kunskap genom tidigare arbetslivserfarenhet. Du har tidigare arbetslivserfarenhet av park och markarbeten samt B-körkort för manuellt växlad bil. Arbetsordrar hanteras i ett digitalt systemstöd, vilket ställer krav på god digital kompetens samt trygghet i svenska språket, både skriftligt och muntligt. Meriterande för tjänsten är utbildningsbevis för röjsåg (RA), motorsåg (AB), skylift samt Arbete på väg steg1 & 2. Det är även meriterande om du har behörighet för hjullastare samt C-körkort för lastbil.
I ditt arbete ser du vad som behöver prioriteras, är effektiv och använder resurserna för att på bästa sätt nå resultat. Du samarbetar väl och har ett prestigelöst förhållningssätt i samarbetet med andra. Vidare är du en lagspelare som ser styrkan i samarbete och gemensamma mål samt bidrar till ett positivt teamklimat.
Du har förmågan att hitta alternativa lösningar på uppkomna problem, anpassar dig till olika situationer och kan ändra ditt syn- och förhållningssätt när det behövs. Du ser möjligheter i förändringar. Du är flexibel, nyfiken och har en vilja att lära och utbilda dig inom nya områden.
I enlighet med Gävle kommuns värdegrund har du ett gott bemötande, en god förmåga att samarbeta och värnar om hög kvalitet i ditt arbete.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Gävle kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig att skicka in din ansökan digitalt via Visma Recruit, inte via e-post eller pappersformat. Om du har skyddad identitet ber vid dig att ta kontakt med rekryterande chef, skicka inte in din ansökan digitalt.
Inom Gävle kommun finns ett beslut om rätt till heltid, det innebär att tillsvidareanställda kan begära att tjänsten ska vara en heltidsanställning. Denna begäran ska tillgodoses inom sex månader, tidigast räknat från anställningens första dag. För att få rätten till heltid tillgodosedd kan du behöva utföra andra arbetsuppgifter än de som i normalfallet ingår inom ramen för din anställning.
Gävle kommun hör till finskt förvaltningsområde. Om du därför utöver våra övriga kompetenskrav även talar finska, kan det vara en merit.
