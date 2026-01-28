Gästprofessor i slöjdpedagogik
Konstfack / Högskolejobb / Stockholm Visa alla högskolejobb i Stockholm
2026-01-28
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Konstfack i Stockholm
Konstfack är Sveriges största konstnärliga högskola inom konst, design och konsthantverk. Sedan 1844 har vi utbildat en mängd olika yrkesgrupper inom dessa fält samt bild- och slöjdlärare. Vi bedriver både konstnärlig och vetenskaplig utbildning/forskning och har idag cirka 900 studenter och 200 anställda. konstfack.se
Vi rekryterar utifrån kompetens och i enlighet med skolans strävan efter ökad mångfald och frihet från diskriminering. Anställningen är placerad vid Institutionen för bild- och slöjdpedagogik, Sveriges äldsta institution med lärarutbildning inom ämnena bild, design, media och slöjd. Institutionen erbjuder två ämneslärarprogram, ett mot grundskolans åk 7-9, med kombinationen bild och slöjd, samt ett mot gymnasiet, där studenterna väljer kombinationen bild och design eller bild och media. Institutionen erbjuder även fristående kurser inom visuell kultur och lärande. Sammanlagt finns ca 200 studenter i programutbildningarna. Därtill kommer ett flertal kurser riktade till yrkesverksamma bild- och slöjdpedagoger och andra yrkesverksamma med intresse för visuell och materiell kultur.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna för anställningen är fördelade mellan forsknings- och undervisningsrelaterade aktiviteter. En central arbetsuppgift är att inom ramen för anställningen utveckla och etablera externfinansierad forskning samt bidra till utvecklingen av forskningsmiljön inom ämnet slöjd samt IBIS forskargrupp. Detta innefattar också att utveckla nationella och internationella forskningssamarbeten. I anställningen ingår undervisning på grund- och avancerad nivå, exempelvis handledning, examination och föreläsning. Fördelningen mellan arbetsuppgifterna kan skifta beroende på verksamhetens behov.
Vi förutsätter att du vid anställning är aktiv inom forskningssamhället, deltar i såväl institutionens verksamhet samt aktivt vill bidra till Konstfacks utvecklingsarbete. I ditt arbete ingår att följa utvecklingen nationellt och internationellt inom ditt ämnesområde och den samhällsutveckling som har betydelse för ditt arbete. Vi förväntar oss att du är flexibel och har förmåga att röra dig mellan olika typer av pedagogiska och vetenskapliga sammanhang. Du delar med dig av kunskap och bidrar till institutionens och forskargruppens professionella utveckling, kollegiala arbetssätt och sociala gemenskap. Att du är närvarande och aktiv ser vi som självklart för att du ska kunna utföra dina uppgifter på bästa sätt och trivas i arbetsgemenskapen.
Anställningen
För att vara aktuell för anställning som gästprofessor behöver du ha en pågående anställning vid ett annat universitet eller högskola, och i övrigt vara behörig att anställas som professor.
Anställningen omfattar 30-50 procent av heltid i högst tre år med möjlighet till förnyad anställning i ytterligare högst två år. Omfattning enligt överenskommelse. Önskat tillträde är 1 januari 2027.
Arbetstiden är förlagd på Konstfack. Konstfack följer Arbetsgivarverkets riktlinjer gällande distansarbete från utlandet. En förutsättning för anställningen är att den som anställs är/blir folkbokförd i Sverige. I Sverige finns ett försörjningskrav för den som söker arbetstillstånd. För att ta reda på hur detta påverkar dig som internationell sökande, vänligen läs om försörjningskrav för arbetstillstånd på Migrationsverkets hemsida eller kontakta HR@konstfack.se
.
Behörighetskrav och bedömningsgrunder
Behörighetskrav och bedömningsgrunder vid anställning av gästprofessor finns angivna i Konstfacks anställningsordning. Med behörighetskrav avses minimikraven som behöver uppfyllas för att vara aktuell för anställningen. Med bedömnings¬grunder avses de faktorer som bedöms utöver behörighetskraven, om behörighetskraven är uppfyllda.
För denna anställning kommer lika vikt att fästas vid vetenskaplig och pedagogisk
skicklighet, samt i andra hand övriga skickligheter.
Behörighetskraven för den här anställningen är:
• Pågående anställning vid ett annat universitet eller högskola
• Dokumenterad hög vetenskaplig skicklighet relevant inom ämnesområdet slöjd
• Dokumenterad hög pedagogisk skicklighet
• Avlagd doktorsexamen på vetenskaplig grund som arbetsgivaren bedömer relevant
• Goda språkfärdigheter i svenska och engelska
Bedömningsgrunderna för den här anställningen är:
• Relevanta vetenskapligt granskade publikationer i såväl nationella som internationella publiceringskanaler.
• Skicklighet i att erhålla externa forskningsbidrag.
• Skicklighet avseende initiering och ledning av forskningsprojekt och forskningsmiljöer/nätverk.
• God förmåga och erfarenhet av att planera och genomföra undervisning och handledning inom anställningens ämnesområde
• God förmåga att föra en kritisk och reflekterande dialog kring ämnesområdet i relation till samtida och samhälleliga utmaningar
• God förmåga att samarbeta
• God organisatorisk och administrativ förmåga
Högskolepedagogisk utbildning
För arbete som professor, lektor och adjunkt (med en anställningstid längre än två år) krävs att den anställde har genomgått högskolepedagogisk utbildning på Konstfack eller vid annat lärosäte, eller på annat sätt har förvärvat motsvarande kunskaper. En sökande som i övrigt bedöms behörig men som saknar högskolepedagogisk utbildning ska påbörja utbildningen (motsvarande 7,5 hp) för att förvärva den saknade behörigheten senast inom ett år från anställningens början.Publiceringsdatum2026-01-28Kontaktuppgifter för detta jobb
Kontakta prefekt Annelie Holmberg, 08-450 41 59 eller 0720 198 721 alternativt viaannelie.holmberg@konstfack.se
, om du vill veta mer om anställningen. För allmänna anställningsvillkor och anställningsförfarandet svarar HR-handläggare Siri Åström, HR@konstfack.se
. Fackliga företrädare nås genom Konstfacks växel, 08-450 41 00.
Ansökan och urval
Gå in på https://www.konstfack.se/sv/Om-Konstfack/Jobba-pa-Konstfack/
för att läsa den fullständiga annonsen och för information hur din ansökan ska vara utformad. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-27 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Konstfack
(org.nr 202100-1199) Jobbnummer
9709156