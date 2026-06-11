Gardinmontör

Gardinova AB / Montörsjobb / Solna
2026-06-11


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Vi söker en Gardinmontör till vårt team!
Gardinova AB söker en noggrann och serviceinriktad gardinmontör. Vi levererar måttanpassade gardiner med helhetsservice – från idé till installation.

Om rollen
Som gardinmontör ansvarar du för montering av gardinskenor och andra gardinlösningar i kundens hem eller lokaler. Du jobbar nära vårt team av gardindesigners och sömmerskor för att säkerställa hög kvalitet i varje projekt.

Vi söker dig som:
✅ Har erfarenhet av montering, snickeri, bygg eller liknande arbete (meriterande men inget krav)
✅ Är praktiskt lagd och gillar att lösa problem på plats
✅ Är noggrann och har ett öga för detaljer
✅ Är serviceinriktad och bekväm med kundkontakt
✅ Trivs i ett högt tempo och kan hantera flera uppdrag på en dag
✅ Har B-körkort

Vi erbjuder:
⭐ Ett varierande arbete i ett mindre, familjärt team
⭐ Möjlighet att påverka din arbetsdag och utvecklas i rollen
⭐ Bra arbetsmiljö och härliga kollegor
Skicka din ansökan till info@gardinova.se eller hör av dig om du har frågor!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-11
E-post: info@gardinova.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Gardinova AB (org.nr 559396-3449)
Parkvägen 2 (visa karta)
169 35  SOLNA

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Jobbnummer
9960512

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