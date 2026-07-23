Gardinmontör
Gardinova AB / Montörsjobb / Solna Visa alla montörsjobb i Solna
2026-07-23
, Sundbyberg
, Stockholm
, Danderyd
, Lidingö
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Gardinova AB i Solna
, Huddinge
eller i hela Sverige
Vi söker en Gardinmontör till vårt team!
Gardinova AB söker en noggrann och serviceinriktad gardinmontör. Vi levererar måttanpassade gardiner med helhetsservice – från idé till installation.
Om rollen
Som gardinmontör ansvarar du för montering av gardinskenor och andra gardinlösningar i kundens hem eller lokaler. Du jobbar nära vårt team av gardindesigners och sömmerskor för att säkerställa hög kvalitet i varje projekt.
Vi söker dig som:
✅ Har erfarenhet av montering, snickeri, bygg eller liknande arbete (meriterande men inget krav)
✅ Är praktiskt lagd och gillar att lösa problem på plats
✅ Är noggrann och har ett öga för detaljer
✅ Är serviceinriktad och bekväm med kundkontakt
✅ Trivs i ett högt tempo och kan hantera flera uppdrag på en dag
✅ Har B-körkort
Vi erbjuder:
⭐ Ett varierande arbete i ett mindre, familjärt team
⭐ Möjlighet att påverka din arbetsdag och utvecklas i rollen
⭐ Bra arbetsmiljö och härliga kollegor
Skicka din ansökan till info@gardinova.se
eller hör av dig om du har frågor! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-22
E-post: info@gardinova.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Gardinova AB
(org.nr 559396-3449)
Parkvägen 2 (visa karta
)
169 35 SOLNA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
10010236