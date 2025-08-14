Game Logic Developer
2025-08-14
About ELK Studios With a passion for games! Since 2013, ELK Studios has passionately pushed boundaries in the online casino industry. From groundbreaking mathematics to astonishing artwork, ELK takes pride in developing entertaining mobile-first content that maximizes the experience for players around the world.
Hej där, Spelmagiker! [?] Har du ett starkt intresse för att lösa matematiska problem och djupa kunskaper i datastrukturer, algoritmer och mjukvarudesign? Kan du förvandla kreativa ideer till episk spellogik? Vill du jobba på ett roligt företag där innovation och kreativitet står i fokus? Om ditt svar är JA, då är tjänsten som Game Logic Developer på ELK Studios något för dig! Om ELK Studios Har du spelat Pirots, Cygnus eller Nitropolis? Visste du att dessa succespel, tillsammans med hundratals andra, skapades av ELK Studios visionära team? Sedan 2013 har ELK Studios legat i framkant av online casinoindustrin. Med fokus på kvalitet, innovation och underhållning maximerar vi spelupplevelsen för spelare över hela världen Om rollen Du kommer att vara en del av vårt Game Development teamet och ha en central roll i spelutvecklingen då det är du som bygger spellogiken och implementerar spelets regler. I studion har vi ett gemensamt mål - att leverera spel i världsklass. Du kommer bl.a att arbeta med att: - Implementera spellogik i Go
• Vidareutveckla casinoprodukten - Säkerställa hög kvalite och leveranser i tid - Aktivt delta i utvecklingen av nya produkter och funktioner -Genomföra certifieringsprocessen av spellogiken -Utveckla effektiva verktyg för att effektivisera utvecklingen av själva spelen men också för att analysera släppta spel Vem är du? För att lyckas i rollen behöver du ha djupa programmeringskunskaper i C, C++, Go eller motsvarande. Du har gedigen erfarenhet av att arbeta i terminalmiljö och behärskar GNUs verktygslåda till fullo. Vidare har du ett starkt intresse av att lösa matematiska problem och djupa kunskaper i datastrukturer, algoritmer och mjukvarudesign. Vi är ett bolag med många olika nationaliteter, varför svenska och engelska i tal och skrift är ett krav. Om du har arbetat med spel tidigare så är det meriterande men inget krav. Värdefulla egenskaper Vi tror att du är en noggrann, organiserad och kvalitetsfokuserad person med en förmåga att leverera på deadlines. Du har en god förmåga att hantera utmaningar och lösa problem med en stark känsla av ägarskap. Du har eget driv och är ansvarsfull med en stark passion för programmering. Våra projekt går igenom många förändringar under en produktcykel varför det är viktigt att du är lösningsorienterad med ett innovativt och kreativt tänkande. Varför ELK Studios? På ELK Studios kommer du ständigt att utmana dina gränser och utveckla dina färdigheter. Med kollegor från över 20 olika länder omfamnar vi mångfald och tror att våra varierade bakgrunder driver vår kreativitet och innovation. Här är inkludering kärnan i vilka vi är. Stämningen i studion är engagerande, open minded och team-fokuserad. Kollegorna är trevliga och kompetenta och det är en hjälpsam atmosfär. På ELK Studios trivs vi tillsammans och ser värdet av att kunna lösa problem ihop. Hos oss får du arbeta tillsammans med ditt team på plats på kontoret inne i Stockholm City. Om ovanstående låter som en beskrivning av dig är du välkommen att skicka in din ansökan med CV. I rekryteringsprocessen ingår för rätt kandidat: intervjuer (digitalt och på vår studio), samt ett arbetsprov. Vi tillsätter tjänsten så snart vi har hittat rätt kandidat, varmt välkommen med din ansökan så snart som möjligt! Ersättning
- Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-31
