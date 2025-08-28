Gällö Timber söker driven underhållschef
Vill du ha en betydelsefull roll där du får möjlighet att utveckla effektiva och engagerade team? Då är det dig vi söker till rollen som underhållschef till Gällö Timber! Publiceringsdatum2025-08-28Dina arbetsuppgifter
I rollen som underhållschef på Gällö Timber ansvarar du för ett högt anläggningsutnyttjande genom ständiga förbättringar och ett förebyggande underhåll. Vi arbetar för en säker arbetsmiljö och du ansvarar för att det finns rätt kompetens inom underhållsteamet.
Som chef för underhåll har du anläggnings- och budgetansvar samt personalansvar och arbetsmiljöansvar för ca 10 skiftgående medarbetare samt vår förråds och inköpsfunktion. Du förväntas att aktivt coacha dina medarbetare att utvecklas både individuellt och som team. Samarbetet sker tätt med produktionen för att nå uppsatta mål, budget och kostnadsramar. Som underhållschef ingår du i ledningsgruppen för Gällö Timber AB.
Vem är du?
Vi söker dig som:
Har teknisk utbildningsbakgrund på högskole- eller universitetsnivå eller motsvarande kompetens.
Vi ser gärna att du har tidigare erfarenhet av ledarskap inom produktion eller underhåll.
Har god datormognad och gärna erfarenhet av underhållssystem.
Har goda kunskaper i svenska och engelska.
Du är en självgående och initiativrik problemlösare som brinner för utmaningar och ledarskap. Du är positiv och kreativ med ett genuint intresse för kärnfrågorna inom underhåll. Du är en trygg ledare med förmågan att hantera människor och deras olikheter så att ni tillsammans når uppsatta mål samt har förmågan att skapa en inkluderande och utvecklande arbetsmiljö.
Känner du igen dig i denna beskrivning så är du varmt välkommen att söka dig till ett härligt gäng av kompetenta och engagerade medarbetare!
Övrigt om anställningen:
Anställningsform: TillsvidareOmfattning: HeltidTillträde: Enligt överenskommelseLön: Enligt överenskommelse
Om Gällö Timber
Gällö Timber AB har funnits sedan 2010 men vår historik sträcker sig dock mycket längre än så. Gällö Ångsåg startade verksamhet redan 1879. Sedan dess har naturligtvis mycket hänt, och tack vare kontinuerlig utveckling har vi nu bedrivit verksamhet i snart 150 år.Gällö Timber bedriver inköp och försäljning av skogsråvara samt producerar sågade trävaror. Kärnan i verksamheten är vårt sågverk beläget på Öhn i Gällö. Orten ligger mitt i Jämtland, ungefär fyra mil söder om Östersund. Vi är idag det största sågverket i Jämtland, mätt i producerad volym, och ett av de största i Norrland. I Bräcke Kommun är vi också den största privata arbetsgivaren med våra drygt 130 medarbetare.
Vi producerar idag cirka 360 000 kubikmeter sågad vara varje år. Våra kunder finns framför allt i Sverige och Norge, men en hel del exporteras också till Europa, norra Afrika och Kina. Gällö Timber AB ägs idag 100% av SCA.Skogsbolaget SCA har ca 4100 anställda och en försäljning på ca 20 miljarder kronor. SCA grundades 1929 och har sitt huvudkontor i Sundsvall.
Kärnan i SCAs verksamhet är den växande skogen, Europas största privata skogsinnehav. Kring denna unika resurs har vi byggt en välutvecklad värdekedja baserad på förnybar råvara från våra egna och andras skogar. SCA erbjuder förpackningspapper, massa, trävaror, förnybar energi, tjänster för skogsägare och effektiva transportlösningar.
Din ansökan
Har du frågor om tjänsten eller undrar hur processen ser ut framöver är du välkommen att kontakta Christoffer Sjöstedt, christoffer.sjostedt@onepartnergroup.se
I denna process jobbar vi med löpande urval och tillsättning, vilket betyder att tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdagen. När du har visat intresse för tjänsten matchar vi din ansökan med tjänsten och vi kontaktar dig via mail eller telefon för återkoppling. Är du aktuell för tjänsten träffas vi på en intervju och under processen sker även referenstagning och bakgrundskontroll. För oss är det viktigt att ta del av din upplevelse när du har sökt en tjänst hos oss. Därför skickar vi ut en kort enkät när du har sökt tjänsten och när processen är avslutad. Din upplevelse är betydelsefull för oss och vi hoppas att du har möjlighet att svara.
Gällande ansökan så sker det via annonsen på OnePartnerGroups hemsida, vi hanterar inte ansökningar via mail på grund av GDPR.
