Gaffer till möbelföretag i Älmhult
Zimmermans Rekrytering & HR Konsult AB / Ljus- och ljudjobb / Älmhult Visa alla ljus- och ljudjobb i Älmhult
2026-06-01
, Osby
, Östra Göinge
, Ljungby
, Markaryd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Zimmermans Rekrytering & HR Konsult AB i Älmhult
, Olofström
, Hässleholm
, Tingsryd
, Växjö
eller i hela Sverige
Bakom varje perfekt bild står rätt ljus – och du som Gaffer. Du ansvarar för lampor, kablar och teamet som skapar visuella resultat i studion.Publiceringsdatum2026-06-01Dina arbetsuppgifter
Som Gaffer planerar och organiserar du ljussättningen, leder ljusteamet och säkerställer att utrustning, kablar och lampor används på ett säkert och effektivt sätt. Du är ett naturligt bollplank under produktionen och bidrar med problemlösning, kreativitet och praktiskt stöd för att uppnå bästa möjliga resultat.
Du bistår i bild- och filmproduktion genom att skapa rätt ljussättning i studiomiljö och på så sätt bidra till produktionens visuella uttryck. Utifrån fotografens och Art Directors planer och beskrivningar planerar och genomför du ljussättningen, främst i studion men vid behov även på andra platser, exempelvis vid mässor och utställningar.
Matchar du profilen?
För att lyckas och trivas i rollen som Gaffer behöver du vara strukturerad, lösningsorienterad och ha en god känsla för bildens visuella uttryck. Du trivs i en dynamisk miljö där tempot kan variera och där planering, samarbete och snabba beslut är en naturlig del av arbetsdagen. Rollen innebär ett nära samarbete med fotograf, Art Director och övriga funktioner i produktionen, och du känner dig bekväm med både ansvar och att leda ljusarbetet på plats.
Du har gedigen teknisk kompetens inom belysning och kan omsätta kreativa idéer till praktiska lösningar i studio eller på location. Din förståelse för ljusets egenskaper, kameravinklar och bildkomposition gör att du kan skapa rätt atmosfär och visuellt uttryck i varje scen.Kvalifikationer
Dokumenterad utbildning och/eller erfarenhet av ljussättning för foto eller film
Erfarenhet av att planera och genomföra ljussättning i produktion
B-körkort
Flytande svenska
God engelska
Om Zimmermans
Zimmermans är ett modernt bemannings- och rekryteringsbolag med kollektivavtal, tjänstepension och försäkringar. Som konsult hos oss får du utvecklas både hos oss och våra kunder, med nära stöd från din Konsultchef som följer din karriär. Här finns också möjlighet att bli aktuell för en kundanställning – om du vill.
Det här behöver du veta
Arbetstid och perioder är projektbaserade och anpassas efter kundens behov. Konsultanställning via Zimmermans Rekrytering & HR Konsult AB.
Älmhult
Kontaktuppgifter och ansökan
Ansöker gör du med CV och personligt brev.
Om du har frågor kring ansökan kan du kontakta Sara Sjöholm – sara@zimmermans.se
Observera att vi pga GDPR inte tar emot ansökningar via e-post utan endast via vårt kandidatsystem.
Tidsplan
Vi vill ha din ansökan så fort som möjligt då ansökningar hanteras löpande.
Varmt välkommen
Vi ser fram emot att lära känna dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7827217-2028045". Arbetsgivare Zimmermans Rekrytering & HR Konsult AB
(org.nr 559160-6370), https://jobb.zimmermans.se
343 30 ÄLMHULT Jobbnummer
9939321