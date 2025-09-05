Fysioterapeut-vikariat till Vårdcentralen Brahehälsan Eslöv
Praktikertjänst AB / Sjukgymnastjobb / Eslöv Visa alla sjukgymnastjobb i Eslöv
2025-09-05
, Kävlinge
, Höör
, Lund
, Svalöv
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Praktikertjänst AB i Eslöv
, Kävlinge
, Höör
, Lund
, Lomma
eller i hela Sverige
Information om arbetsplatsen
Vårdcentralen Brahehälsan Eslöv har 10 000 listade patienter och bedriver god vård i välfungerande team.
Vi jobbar tillsammans för att utveckla våra arbetssätt och strävar ständigt efter att förbättra vår kvalitet men också efter att ha en god arbetsmiljö.
Personalstyrkan är stabil och personalomsättningen är låg men nu behöver vi förstärkning under en föräldraledighet. Stämningen i arbetsgruppen är mycket god och vi hjälper varandra i stort och smått.
På vårdcentralen arbetar sex specialister i allmänmedicin, tre ST- och AT-läkare, fem fysioterapeuter, distrikts- och sjuksköterskor, kurator, psykolog, arbetsterapeut och dietist tillsammans med undersköterskor och medicinska sekreterare. Vi har regelbundet möten kring rutiner och riktlinjer både inom och mellan professioner.
Vi arbetar med direktriagering till våra fysioterapeuter och våra psykosociala resurser som alla har en hög tillgänglighet. Vi är en "digifysisk" vårdcentral med möjlighet till chatt och videobesök med våra egna patienter.
Vi tränar tillsammans på arbetstid varje vecka; pingis, löpning, dans, cirkelträning i gymmet mm
Vårdcentralen är belägen centralt i Eslöv med goda pendlingsmöjligheter, 15min från Lund och 25min från Malmö. Publiceringsdatum2025-09-05Dina arbetsuppgifter
På vår vårdcentral får du ett omväxlande arbete. Arbetsuppgifterna består av bedömning, behandling, uppföljning och träning av både ungdomar och vuxna med symtom, sjukdomar och skador i rörelse- och stödjeorganen, centrala och perifera nervsystemet samt psykosomatiska besvär. Som fysioterapeut hos oss arbetar du med mottagningsverksamhet, grupper och akuta bedömningar. Du får stort eget ansvar men jobbar samtidigt nära övriga professioner på vårdcentralen. Kvalifikationer
Vi välkomnar dig som är legitimerad fysioterapeut/sjukgymnast och intresserad av primärvård. Du får gärna ha kompetens inom ortopedisk medicin t.ex. OMI och McKenzie men även annan ortopedisk vidareutbildning är av värde. Tidigare erfarenhet inom primärvård är meriterande. Dina personliga egenskaper
Vi ser gärna att du har ett positivt förhållningssätt, att du är ansvarstagande och bidrar till ett öppet och glädjefyllt arbetsklimat. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Övrig information
Intervjuer sker löpande. Inkom med din ansökan redan idag.
Om Praktikertjänst
Praktikertjänst startade för över 65 år sedan och är en av Sveriges största vårdgivare. Vi har 750 mottagningar, från Vittangi i norr till Ystad i söder, som drivs av praktiker som tillsammans äger hela Praktikertjänst. Vi är övertygade om att det skapar engagemang, delaktighet, fokus på kvalitet, kontinuitet samt kompetensutveckling - och är en viktig anledning till att vi varje år hamnar i topp vad gäller både nöjda patienter och medarbetare. Hos oss får du en trygg anställning med fina förmåner och goda möjligheter till både personlig och professionell utveckling. Vi vet att våra medarbetares välbefinnande är grunden till nöjda patienter och i det långa loppet, ett mer välmående samhälle. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/601". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Praktikertjänst AB
(org.nr 556077-2419) Arbetsplats
Hälso&Sjukvård, Skåne län, Brahehälsan Eslöv Kontakt
Ulrika Holgersson 070-6241093 Jobbnummer
9493269