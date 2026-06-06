Fysioterapeut till Nära Vårds Rehabteam Linköping
Attendo Sverige AB / Sjukgymnastjobb / Linköping Visa alla sjukgymnastjobb i Linköping
2026-06-06
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Attendo Sverige AB i Linköping
, Mjölby
, Motala
, Norrköping
, Söderköping
eller i hela Sverige
Om Nära Vård Rehabteam Linköping
Vi är ett engagerat och kompetent rehabteam med ansvar för bemanning av rehabpersonal inom särskilda boenden och LSS gruppbostäder i egen regi. Teamet leds av en gruppchef och består av arbetsterapeuter, fysioterapeuter med nära samarbete med Ssk team inom säbo och gruppbostäder.
Beskrivning av tjänsten
Nu söker vi en leg. fysioterapeut till Nära Vårds rehabteam i Linköping, med ansvar för särskilda boenden samt LSS-boenden. Våra enheter finns både i och utanför Linköping, vilket innebär att bilresor ingår i arbetsdagen.
I ditt uppdrag som fysioterapeut ingår att både självständigt och tillsammans med kollegor ansvara för bedömningar, åtgärder, dokumentation samt handledning och utbildning av omsorgspersonal.
Söker du ett arbetet som är varierande och stimulerande där du arbetar teambaserat i ett tätt samarbete med bland annat HSL-team och undersköterskor är detta något för dig.
Du tillhör rehabteamet och med det medföljer stora möjligheter att utveckla dig själv som fysioterapeut samt att bygga upp en bred erfarenhet och sätta din prägel på anställningen.
Sysselsättningsgrad 100% tillsvidareanställning (med provanställning 6 mån).Publiceringsdatum2026-06-06Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad fysioterapeut. Som person är du ansvarstagande, självständig och ödmjuk med förmågan att prioritera, samarbeta och leda. Du trivs med att handleda personal i hälso- och sjukvårdsfrågor och motiveras av, att tillsammans med dina kollegor, organisera arbetet på bästa sätt. Kvalifikationer
Legitimerad fysioterapeut
B-körkort
Goda kunskaper i svenska i tal och skrift
Meriterande
Erfarenhet av arbete inom privat omsorg
Erfarenhet av arbete inom säbo, socialpsykiatri och Lss
Vad kan vi erbjuda dig?
Trivsam och god arbetsmiljö
Stora karriär och utvecklingsmöjligheter
Möjligheter att påverka verksamheten
Coachande och stöttande chefer
Friskvårdsbidrag och förmåner via vår förmånsportal Benifex
Kollektivavtal
För att trivas hos oss är det viktigt att du delar våra värderingar Omtanke, Engagemang och Kompetens. För tjänsten gäller att du är intresserad, sätter laget före jaget och har en vilja att utvecklas och utveckla.
Om rekryteringsprocessen
Före eventuell anställning ska utdrag ur belastningsregistret tillsammans med giltig fotolegitimation visas upp. Om du blir kallad till en intervju behöver du kunna styrka att du har rätt att arbeta i Sverige, genom att uppvisa att du har medborgarskap inom EU/EES eller ett giltigt arbetstillstånd.
Sista ansökningsdag 2026-06-21 men urval och intervjuer sker löpande, så vänta inte med din ansökan.
Välkommen med din ansökan – tillsammans gör vi omsorgen bättre!
Om Attendo
Attendo är ett av Nordens största omsorgsföretag och startades 1985. Vi är verksamma inom äldreboende och hemtjänst. Nära Vård är en del av Attendo och är experter på HSL-frågor, dess medarbetare och verksamhet.
Våra värderingar omtanke, engagemang och kompetens vägleder oss dagligen i vårt arbete för att alla ska uppleva trivsel, delaktighet, gemenskap och arbetsglädje.
Varmt välkommen med din ansökan!
Har du några frågor om tjänsten?
Matilda Edelönn, Gruppchef HSL Rehabteamet Nära Vård Linköpingmatilda.edelonn@attendo.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7862067-2039877". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Attendo Sverige AB
(org.nr 556148-5169), https://attendosverige.teamtailor.com
Överstegatan 22 (visa karta
)
582 12 LINKÖPING Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Attendo Sverige Kontakt
Matilda Edelönn matilda.edelonn@attendo.se Jobbnummer
9950997