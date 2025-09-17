Fysioterapeut till Kry vårdcentral Årup, Bromölla
Kry Primärvård AB / Sjukgymnastjobb / Bromölla
Om vårdcentralen
I Bromölla har Kry två vårdcentraler, Kry Storgatan och Kry Årup, med totalt cirka 60 medarbetare och cirka 12 000 listade patienter. Vårdcentralerna leds idag av samma verksamhetschef som till sin hjälp har medicinska rådgivare, gruppchefer och chefsstöd. Vårdcentralerna erbjuder en omväxlande miljö där vårdpersonalen möter och rådgör många patienter på mottagningen. Vårdcentralen kännetecknas av ett modernt arbetssätt, nytänkande och patientcentrerad vård.
Om rollen
Du har en central roll i de sedvanliga uppgifterna på mottagningen där du får möjlighet att möta många olika patienter. Du får möjlighet att arbeta både fysiskt på vårdcentralen och delvis på distans. Vårdcentralen lägger stor vikt vid att arbeta nära patienten, med kontinuitet och med fokus på att i samarbete mellan olika professioner uppnå bästa möjliga vård.
Kvalifikationer & egenskaper
Legitimerad fysioterapeut.
Erfarenhet som fysioterapeut inom svensk sjukvård.
Erfarenhet som fysioterapeut inom svensk primärvård är starkt meriterande.
Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift. Ytterligare språkkunskaper är meriterande.
Goda tekniska kunskaper.
Du arbetar evidensbaserat, är professionell i ditt bemötande och värnar om att sätta patienten först.
Du har en god samarbetsförmåga och är lyhörd mot både kollegor och patienter.
Vi erbjuder dig
Möjlighet att jobba utifrån vår unika Kry-modell bland annat skapad för att öka tillgängligheten för våra patienter.
En vårdcentral med stort fokus på service, som sätter kvalitet och patientsäkerhet som högsta prioritet.
Tillgång till ett stort välutrustat gym
Nära samarbete med en fysioterapeut på samma vårdcentral samt två fysioterapeuter på vår andra vårdcentral i Bromölla.
Interna och externa utbildningar.
Förmånligt erbjudande för besök i Kry-appen.
Involvering i det medicinska planeringsarbetet för vårdcentralen inom nya verktyg, processer samt rutiner och riktlinjer.
En möjlighet att bidra till kontinuerlig utveckling av Krys digitala och fysiska vård.
Kollegor över hela landet som samarbetar och utbyter erfarenheter kring metoder och medicinska fall.
Introduktionsdagar, digitala utbildningsveckor med varierande föreläsningar kopplat till vården samt till specifika lanseringar.
Kollektivavtal, generöst friskvårdsbidrag och förmånliga försäkringar.
Övrig information
Start: Enligt överenskommelse. Omfattning: Heltid. Anställning: Tillsvidareanställning (med inledande provanställning 6 mån). Arbetstider: Vardagar, dagtid. Plats: Bromölla.
Kontakt
Låter tjänsten intressant? Skicka in din ansökan redan idag då vi rekryterar löpande. Har du frågor är du välkommen att kontakta verksamhetschefen, anna.wigenstorp@kry.se
. Notera att vi inte tar emot ansökningar via e-post på grund av GDPR. För mer information om Kry besök gärna vår hemsida. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kry Primärvård AB
(org.nr 556665-8364), https://www.kry.se/ Arbetsplats
Kry Kontakt
Anna Wigenstorp anna.wigenstorp@kry.se Jobbnummer
9514049