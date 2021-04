Fysioterapeut till infektions- och lungavdelningen - Region Sörmland - Sjukgymnastjobb i Eskilstuna

Region Sörmland / Sjukgymnastjobb / Eskilstuna2021-04-02Paramedicin, Mälarsjukhuset EskilstunaVälkommen att skapa Sveriges friskaste län tillsammans med oss!2021-04-02Fysioterapeuterna i specialistvården i Sörmland tillhör samma organisation, Paramedicin Sörmland. Vår uppgift är att skapa bästa möjliga välbefinnande och livskvalitet för patienter i behov av rehabilitering. Vi känner respekt och engagemang för våra patienter. Vi ser positivt på kompetensutveckling under arbetstid och värnar om bra balans mellan arbete och fritid.Vi söker nu en fysioterapeut/sjukgymnast till infektions och lungavdelningen på Mälarsjukhuset.Du kommer att ha din huvudsakliga placering på infektions och lungavdelningen. Arbetet är varierat då det är en avdelning där olika patientgrupper vårdas men mycket fokus ligger på lungsjuka patienter. Dina huvudsakliga arbetsuppgifterna är att utföra bedömningar och sätta in åtgärder vid behov. Det kan röra sig om bedömning och åtgärd kopplat till andning såsom utprovning av inhalatorer och andningsträning men även bedömning av funktioner av rörelseapparaten. En viktig del i arbetet är även att möjliggöra hemgångar och i samband med det bedöma behovet av hjälpmedel samt förskriva dessa.I arbetet ingår även att jobba med öppenvårdspatienter på vår mottagning.Helgtjänstgöring kan förekomma.Din kompetensVi söker dig som kan arbeta självständigt men också har lätt för att samarbeta med andra, är trygg i dig själv och har lätt för att anpassa dig i olika situationer. Du ska vara legitimerad fysioterapeut eller sjukgymnast och gärna ha tidigare arbetserfarenhet från fysioterapiyrket.När du kommer ny till oss så är det stort fokus på introduktion och kollegial stöttning! Vi är också en arbetsgrupp som har mycket energi och trivs med varandra.Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper. B-körkort är ett krav då hembesök förekommer.AnställningsformTillsvidareanställning med tillträde enligt överenskommelse.Information om tjänsten lämnas avEnhetschefer, arbetsterapi- och sjukgymnastikmottagning 1-3,Jessica Skarin, 016-10 42 66Linda Sidén, 016-10 36 97Ulrika Skog, 016-10 32 70Fackliga företrädare söks via kontaktcenter, 0155-24 50 00.Kom och jobba hos oss på Mälarsjukhuset!Välkommen med din ansökan, inklusive CV, senast 2021-05-02.Intervjuer kan komma att ske löpande.Se våra förmåner ( http://regionsormland.se/jobb-och-utbildning/vara-formaner/) Följ oss gärna på Facebook ( http://facebook.com/regionsormlandJobbahososs/) Vi har i vissa fall skyldighet att kontrollera om en person förekommer i misstanke- och eller belastningsregistret. Det kan ske på två sätt, endera begär regionen ut uppgiften själv eller också uppmanas du att begära ut utdrag för att kunna visa upp innan anställning. Vi begär i undantagsfall att du visar upp registerutdrag även vid tillsättning av andra tjänster än de som avses ovan. Blir du aktuell för anställning kommer du att informeras om vad som gäller för den tjänst du sökt.Vi gör aktiva val vid exponering och rekryteringsstöd och undanber oss därför direktkontakt av bemannings- och rekryteringsföretag.Varaktighet, arbetstidTillsvidare, 100%, Tillträde enligt överenskommelse -Sista dag att ansöka är 2021-05-02REGION SÖRMLAND5670866