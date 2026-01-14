Fysioterapeut till Funktionsstöd/LSS!
Ängelholms kommun, Hälsa / Sjukgymnastjobb / Ängelholm Visa alla sjukgymnastjobb i Ängelholm
Ängelholm gör det omöjliga möjligt - det är vår vision som ligger till grund för vår framtida utvecklingsresa. Vi vågar tänka och testa annorlunda, göra det unika och oväntade. Vi vet att vi är bäst tillsammans och att det är genom gränsöverskridande samarbete vi når längst. Vi vet också att Ängelholm är en plats med unika möjligheter för fortsatt utveckling.
Med utgångspunkt i vår agila organisationsstruktur siktar vi framåt och uppåt. Vill du vara med och bidra på vår resa? Publiceringsdatum2026-01-14Arbetsuppgifter
Vill du göra verklig skillnad i människors vardag?
Vår engagerade rehabgrupp inom Funktionsstöd , bestående av fysioterapeuter/sjukgymnaster och arbetsterapeuter, söker nu en kollega som vill bidra med sin kompetens och sitt engagemang!
Hos oss blir du en viktig del av ett tvärprofessionellt team där du samarbetar med arbetsterapeut, sjuksköterska, omvårdnadspersonal och enhetschef. Tillsammans ansvarar ni för rehabiliterande insatser för personer med stöd enligt LSS och/eller inom socialpsykiatrin. Arbetet omfattar insatser inom grupp- och serviceboenden, personlig assistans samt daglig verksamhet.
Som fysioterapeut hos oss ansvarar du för bedömning av patienters funktionsförmåga samt planering och genomförande av individuella rehabiliteringsinsatser. I rollen initierar och följer du upp behandling, träning och utprovning av hjälpmedel. En viktig del av arbetet är även att ge handledning och stöd till patienter, närstående och personal samt att bidra till ett rehabiliterande förhållningssätt som främjar god hälsa och självständighet.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad fysioterapeut. Du är en trygg och initiativtagande person som trivs i sociala sammanhang och har lätt för att bygga förtroendefulla relationer. Samarbete faller sig naturligt för dig och du bidrar aktivt till ett gott teamarbete.
Du är flexibel och anpassningsbar, med förmåga att utvecklas i takt med förändrade förutsättningar. För dig innebär förändring nya möjligheter, och du möter nya utmaningar med ett lösningsfokuserat förhållningssätt.
Körkort är ett krav då bilkörning till/från hembesök förekommer i tjänsten.
Urval och intervjuer sker löpande, tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum - vi ser fram emot din ansökan!
ÖVRIGT
Ängelholms kommun ska vara en organisation där medarbetarna trivs, utvecklas och vill stanna kvar. Vi strävar efter att erbjuda heltid för ökad jämställdhet och attraktiva arbeten.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen och kunna kommunicera snabbt och enkelt med dig som sökande, ber vi dig ansöka via länk i annonsen.
I samband med intervju behöver du styrka ditt medborgarskap. Det kan du göra med pass alternativt personbevis tillsammans med ID-handling. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du uppvisa att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.
Vi har inför denna rekrytering tagit ställning till vilka rekryteringskanaler vi önskar använda. Därför undanber vi oss att bli kontaktade för ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C299162". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ängelholms kommun
(org.nr 212000-0977) Arbetsplats
Ängelholms kommun, Hälsa Kontakt
Enhetschef
Louise Lindskog louise.lindskog@engelholm.se 0431-469371 Jobbnummer
9682717