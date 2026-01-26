Fysioterapeut till Danderyds sjukhus
Region Stockholm / Sjukgymnastjobb / Stockholm Visa alla sjukgymnastjobb i Stockholm
2026-01-26
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Stockholm i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige
Vårt anställningserbjudande
Vill du förstärka vår enhet och göra skillnad för de allra sköraste äldre på sjukhuset? Vill du vara med i en process där en av geriatrikens avdelningar ställs om till geriatrisk akutvårdsavdelning (GAVA) och den andra till sjukhusgeriatrik för vård av patienter som ha behov av att vara nära akutsjukhusets resurser.
Är du legitimerad fysioterapeut och drivs av samarbete och korta beslutsvägar? Vill du arbeta med
geriatrik på akutsjukhus och ha möjlighet att arbeta även på andra delar av akutsjukhuset? Trivs du i en kontext som är under utveckling för att tillgodose behoven hos de sköraste äldre patienterna på sjukhuset och där fysioterapeutens insatser värderas högt.
Vi söker dig som är legitimerad fysioterapeut och som kanske jobbat några år. Du får gärna ha
handledarutbildning och erfarenhet och intresse av att handleda fysioterapeutstudenter. Det är viktigt att du är en lagspelare!
Du får en individuellt anpassad introduktion och du har därefter alltid erfarna kollegor att bolla med. Vi erbjuder tydliga rutiner och ett strukturerat arbetssätt.
I nuläget arbetar vi måndagar till fredagar och har flextid. Helgtjänstgöring kan bli aktuellt i och med att verksamheten utvecklas och behoven förändras.
Som anställd på Danderyds sjukhus får du ersättning för sjukvård, ett friskvårdsbidrag på 5 000 kr per år och tillgång till det välutrustade personalgymmet Lyftet för endast 800 kr per år. Personalparkering till förmånligt pris (30:-/dag) och subventionerad SL-biljett. Inom kort kommer subventionerade arbetsskor att införas. Tunnelbana, bussar och roslagsbanan finns i omedelbar närhet till sjukhuset. Gillar du att transportera dig med cykel så går det också utmärkt. Du får förmånliga avtal för föräldraledighet, pension och semesterPubliceringsdatum2026-01-26Dina arbetsuppgifter
Kliniskt arbete på avdelningar med inriktning mot geriatrisk akutvårdsavdelning (GAVA) och
sjukhusgeriatrik. Vårdtiderna är korta och patienterna multisjuka.
Arbetsuppgifter: Tidiga, snabba och kliniskt säkra bedömningar. Mobilisering och träning,
hjälpmedelsutprovning/förskrivning och överrapportering till hemrehab eller neuroteam.
Arbetet kräver god interaktions- och kommunikationsförmåga med kollegor, andra professioner samt med patienter och närstående. Förmåga att prioritera och ta väl underbyggda beslut är en förutsättning för att trivas bra med arbetsuppgifterna. Du har alltid kollegor att bolla med och dialogen i teamet är central! Arbete på andra avdelningar på sjukhuset kan ingå i arbetsuppgifterna. Handledning av fysioterapeutstudenter ingår.Kvalifikationer
Legitimerad fysioterapeut med legitimation utfärdad av Socialstyrelsen.
Meriterande
• Erfarenhet av arbete på sjukhus och/eller geriatrisk klinik.
• Magister/masterexamen inom relevant område.
• Specialistfysioterapeut inom relevant område.
• Handledarutbildning (7,5 hp) och erfarenhet av att handleda fysioterapeutstudenter.Dina personliga egenskaper
• Du är intresserad av den äldre och akut multisjuka patienten.
• Du har god samarbetsförmåga och kan arbeta såväl självständigt som i grupp.
• Du har förmåga att ta egna initiativ, prioritera och hantera flera saker samtidigt.
• Du har ett positivt och kreativt förhållningssätt.
• Du vill bidra till en arbetsplats där vi inkluderar, inspirerar och uppskattar varandra.
• Vi värdesätter ett positivt och prestigelöst förhållningssätt till patienter, arbetskamrater och
arbetsuppgifter.
• Stor hänsyn tas till personlig lämplighet vid denna rekrytering.Övrig information
Tillsvidareanställning heltid (40h/vecka). Tillträde 2024-08-26 eller enligt överenskommelse.Så ansöker du
Intervjuer sker efter ansökningstidens utgång. Varmt välkommen med din ansökan!
Vid rekrytering av medarbetare till verksamhet som kan komma att hantera barn och/eller ungdomar upp till 18 år tar vi utdrag ur belastnings- och misstankeregistret inför eventuell anställning.
Om Danderyds sjukhus
Danderyds sjukhus är ett av Sveriges största akutsjukhus med natur, vatten och t-bana runt knuten. Hos oss arbetar omkring 4500 medarbetare och vi tar emot 2000 studenter varje år. Här möts akutsjukvårdens puls med högkvalitativ vård och det nära omhändertagandet. Vi hjälper varandra och ger dig möjligheten att växa och utvecklas från student till erfaren medarbetare. Du som värnar patienten och du som vill driva patientnära forskning kommer trivas här. Danderyds sjukhus har en egen institution vid Karolinska Institutet vilket innebär ett omfattande uppdrag inom klinisk forskning och grundutbildning. Detta uppdrag är starkt integrerat med den kliniska verksamheten och sjukhusets utveckling. Vi vill vara en arbetsplats att längta till.
Från och med den 1 januari 2025 är Danderyds sjukhus en förvaltning inom Akutsjukhusnämnden i Region Stockholm.https://www.ds.se/om-oss/om-ds/
Om verksamheten
Organisatoriskt tillhör du den Paramedicinska Sektionen som består av ca 80 medarbetare fördelade på fem olika enheter som omfattar arbetsterapi-, fysioterapi-, nutritions- och kuratorsverksamhet. Här arbetar arbetsterapeuter, fysioterapeuter, dietister och kuratorer inom de flesta av sjukhusets verksamhetsområden, med både sluten-och öppenvård. Enheten har en bred kompetens inom respektive yrkesgrupp och kollegor som gärna delar med sig av sin kunskap och erfarenhet.
Att söka jobb i Region Stockholm
Vi eftersträvar jämställdhet och jämlikhet på vår arbetsplats och ser gärna sökande med olika bakgrund och förutsättningar.
Vi tar endast emot ansökningar via detta system. Ansök genom att klicka på knappen "Ansök". Ansökningar per brev eller e-post beaktas inte. Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare av ytterligare jobbannonser.
Vårt rekryteringssystem kan inte hantera anonyma ansökningar eller sökande med skyddade personuppgifter. Om du har skyddade personuppgifter ber vi dig att kontakta den kontaktpersonen som finns angiven i annonsen. Din ansökan kommer då att hanteras utanför rekryteringssystemet. Du bör även vara försiktig med vilken information du lämnar i din ansökan och endast ta med information som är relevant för den aktuella befattningen.
Region Stockholm ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och bidrar till kulturlivet. Varje dag, dygnet runt. I landets snabbaste växande region. Tillsammans skapar vi Europas attraktivaste storstadsregion.https://www.regionstockholm.se/jobb Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/596". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Stockholm
(org.nr 232100-0016) Arbetsplats
Danderyds Sjukhus, Ortopedi, Paramedicin Geriatrik Kontakt
Ulrika Söderström Enhetschef 070-1643580 Jobbnummer
9704225