Fysioterapeut Sökes Till Soloms Äldreboende
2026-02-17
Bergkälla äldreboende är ett lantligt beläget äldreboende med hästgårdar och ett vidsträckt friluftsområde som grannar. Bergkälla har 58 lägenheter fördelat på sju enheter och en mysig innergård. Här finns både omvårdnadsplatser och platser för personer med demenssjukdom samt möjlighet till parboende. Från Ropsten når du Bergkälla med buss på några minuter.
Vill du bidra till ökad hälsa, rörelse och livskvalitet för våra äldre? Hos oss får du använda din kompetens där den gör verklig skillnad, i nära samarbete med engagerade kollegor och med de boendes behov i centrum.Publiceringsdatum2026-02-17Om tjänsten
Hos oss har du en viktig och verksamhetsnära roll där du arbetar för att stärka våra boendes funktionsförmåga och självständighet på Bergkälla och Nytorps äldreboenden. Tjänsten är fördelad mellan Bergkälla äldreboende i Rotsunda och Nytorps äldreboende i Sollentuna centrum, med arbete två dagar per vecka på respektive boende. Som fysioterapeut arbetar du med att främja hälsa och bibehållen funktion hos våra boende. Ditt arbete sker till stor del i team tillsammans med arbetsterapeut, sjuksköterska och omsorgspersonal. Du ansvarar för bedömningar, upprättande av rehabiliteringsanvisningar och träningsprogram samt uppföljning och utvärdering av insatser.
I rollen ingår även förskrivning, utprovning och uppföljning av hjälpmedel. Inom ramen för din profession handleder och utbildar du omsorgspersonal för att säkerställa god kvalitet i det dagliga arbetet. Exempel på arbetsuppgifter:
• Bedömning av funktion och rehabiliteringsbehov
• Upprättande och uppföljning av träningsprogram och rehabinsatser
• Förskrivning, utprovning och uppföljning av hjälpmedel
• Samarbete i multiprofessionella team
• Handledning och utbildning av omsorgspersonal
• Dokumentation enligt gällande rutiner
Hos oss får du en arbetsplats med glädje, engagerade medarbetare, god gemenskap och närvarande ledare. Som anställd hos oss erbjuds du även förmåner som ett generöst friskvårdsbidrag och Edenred lunchkortet (subventionerad lunch). Självklart har vi också kollektivavtal.
Tjänsten är en tillsvidareanställning på ca 80% tjänstgöringsgrad. Provanställning kan komma att bli aktuellt. Arbetstiderna är förlagda på vardagar under dagtid.
Om dig
För att lyckas i rollen ser vi att du:
• Är legitimerad fysioterapeut eller sjukgymnast
• god förmåga att uttrycka dig i svenska, både i tal och skrift,
• god datorvana
Det är meriterande om du har arbetslivserfarenhet från äldreomsorg.
Som person arbetar du självständigt och tar ansvar för dina arbetsuppgifter. Du är flexibel, samarbetsinriktad och har lätt för att arbeta tillsammans med andra yrkesgrupper. Du har ett gott bemötande och ett professionellt förhållningssätt i mötet med både boende, anhöriga och kollegor. Du är tydlig i din kommunikation och ser dokumentation och kommunikation som viktiga delar av arbetet.
Om rekryteringsprocessen
Före eventuell anställning ska utdrag ur belastningsregistret tillsammans med giltig fotolegitimation visas upp. Du behöver själv begära ut utdraget via polisens hemsida: Utdraget vi vill se heter "Kontroll av egna uppgifter i belastningsregistret" och det ska lämnas i det öppnade kuvertet.
Om du blir kallad till en intervju behöver du kunna styrka att du har rätt att arbeta i Sverige, genom att uppvisa att du har medborgarskap inom EU/EES eller ett giltigt arbetstillstånd.
För dig med skyddade personuppgifter hänvisar vi till vår HR-enhet för vägledning i hur du ansöker. Du når HR via växeln på 08-128 240 00. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare AB Solom
(org.nr 556647-6700) Arbetsplats
Solom AB Jobbnummer
9747577