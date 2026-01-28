Fysioterapeut sökes till primärvårdsuppdrag
2026-01-28
Vi har nu ett spännande bemanningsuppdrag för en fysioterapeut på en vårdcentral i Västra Götaland.

Dina arbetsuppgifter
Sedvanliga arbetsuppgifter för fysioterapeut på rehabmottagning. Bedömningar och behandlingar av besvär.

Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad fysioterapeut med minst 2 års yrkeserfarenhet och som tidigare arbetat inom primärvård. Uppdraget passar perfekt för dig som är positiv, engagerad, lättlärd och trygg i din yrkesroll. Du ska ha goda kunskaper i det svenska språket, både i tal och skrift då god journalföring är viktigt.
Vi lägger stor vikt vid goda referenser. Du ska ha god medicinsk kompetens, ett stort patientfokus samt bra samarbetsförmåga med kollegor.
Period
Mars - September
Notera att vi tillsätter löpande
Omfattning
Heltid
Arbetstider
Helgfria vardagar, dagtid

Om företaget
Clara Care är det personliga bemanning- och rekryteringsföretaget. Vi är lyhörda och hjälper dig att hitta ditt nästa uppdrag. Vi erbjuder bl.a:
Hög ersättning som vårdpersonal förtjänar
Flexibilitet utifrån dina önskemål, behov och förutsättningar
Boende och resa vid uppdrag på annan ort
Avsättning till tjänstepension
Vår vision är ett samhälle med en välfungerande vård och omsorg för alla! Där trivs personalen eftersom de har en hållbar arbetsmiljö, bra villkor och ges förutsättningar att göra ett bra jobb samtidigt som de får möjlighet att utvecklas. Där är patientsäkerheten hög och vårdköerna korta.
Vi vill göra branschen mer human och tillgänglig, Clara Care är din partner!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-15
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare Clara Care Partner AB
