Fysioterapeut / Sjukgymnast
Praktikertjänst AB / Sjukgymnastjobb / Luleå Visa alla sjukgymnastjobb i Luleå
2026-03-13
, Boden
, Piteå
, Kalix
, Älvsbyn
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Praktikertjänst AB i Luleå
, Piteå
, Skellefteå
, Jokkmokk
, Gällivare
eller i hela Sverige
Vi är en välbemannad privat vårdcentral inom vårdval Norrbotten som nu söker en fysioterapeut för ett vikariat över sommaren.
Vi söker dig som är trygg, har god samarbetsförmåga och är lösningsfokuserad - där du ser möjligheter istället för hinder.
Har du erfarenhet av att arbeta inom primärvård och i journalsystemet Cosmic är det meriterande men oavsett tidigare bakgrund får du en introduktion som anpassas efter dig.
Är du intresserad och vill höra mer är du välkommen att kontakta oss via e-post eller telefon. Ansökan med CV skickas till samma e-post. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-03
E-post: elin.fallen@ptj.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Praktikertjänst AB
(org.nr 556077-2419), https://www.ptj.se/vardcentralen-norrahamn/
Timmermansgatan 26 (visa karta
)
972 31 LULEÅ Arbetsplats
Vårdcentralen Norra Hamn Kontakt
Verksamhetschef
Elin Fällén elin.fallen@ptj.se 070-3620148 Jobbnummer
9795743