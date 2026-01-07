Fysioterapeut/Sjukgymnast
Västra Götalandsregionen / Sjukgymnastjobb / Vara Visa alla sjukgymnastjobb i Vara
2026-01-07
, Grästorp
, Herrljunga
, Vårgårda
, Lidköping
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Västra Götalandsregionen i Vara
, Grästorp
, Herrljunga
, Vårgårda
, Lidköping
eller i hela Sverige
Närhälsan erbjuder nära primärvård av högsta kvalitet. Med hundratals mottagningar i Västra Götaland finns vi nära invånarna genom hela livet och gör skillnad för deras hälsa. Vi tar vara på dig och erbjuder utveckling genom hela yrkeslivet.Publiceringsdatum2026-01-07Om företaget
Välkommen till Närhälsan Vara rehabmottagning! På mottagningen arbetar fysioterapeuter, arbetsterapeuter samt kanslister.
Du erbjuds ett stimulerande och flexibelt arbete med engagerade och kunniga medarbetare med olika professioner. Våra lokaler är rymliga och ändamålsenliga och ligger i nära anslutning till vårdcentralen. Vi har även nära samarbete med Närhälsans rehabmottagningar i de närliggande orterna, Grästorp och Nossebro, både vad gäller arbete, kompetensutveckling samt yrkesträffar.
Som anställd inom Närhälsan erbjuds du olika former av utvecklingsmöjligheter exempelvis genom internutbildningar och mentorskapsprogram. På arbetsplatsen arbetar vi aktivt med utvecklingsarbete för att ständigt förbättra arbetssätt och på bästa sätt möta kundernas behov. Läs gärna mer om de fördelar och förmåner vi erbjuder i Närhälsan: Länk till vår hemsida
Om arbetet
Dina arbetsuppgifter är att undersöka, diagnostisera och behandla patienter i alla åldrar med besvär och skador från hela rörelseapparaten såsom smärta, neurologi, psykisk ohälsa och andra sjukdomstillstånd, även hantering av hjälpmedel tillkommer. Tillsammans med patienten läggs en personlig plan för rehabiliteringen. Arbetet är i stor utsträckning förlagt till besök på mottagningen och digitala besök, men vi utför även hembesök vid behov.
Arbetet innefattar ett tätt samarbete med andra professioner, både på den egna enheten och med andra samverkansparter. Du och dina kollegor ansvarar tillsammans med chefen för verksamhetens utveckling i ett ständigt pågående förbättringsarbete.
Om dig
Du är legitimerad fysioterapeut/sjukgymnast. Har du tidigare erfarenhet inom öppenvård är det meriterande, men vi välkomnar även dig som är nyexaminerad.
Vi söker dig som vill anta utmaningen med att arbeta självständigt, organisera och planera ditt arbete på ett effektivt sätt utifrån uppsatta mål. Du kan hantera en ojämn arbetsbelastning och oförutsedda händelser. Då du i arbetet möter många olika människor är det viktigt att du är tillmötesgående och anpassar din kommunikation efter situationen.
För dig är det en självklarhet att samarbeta med kollegor och övriga samarbetsparters i arbetet. Du delar även Närhälsans kärnvärden: Pålitlig, Omtänksam och Nytänkande.Övrig information
Resor i tjänsten förekommer.
Intervjuer på mottagningen kommer att hållas löpande under ansökningstiden.
Välkommen med din ansökan!
Om rekryteringsprocessen
Urval sker i två steg. Första urvalet görs av rekryterare på HR-avdelningen som kallar kandidater till telefonintervju. Därefter gör rekryterande chef ett andra urval av de sökande och kallar till en intervju på mottagningen.
Vi använder oss av kompetensbaserade intervjuer vilket innebär att svaren på frågorna ska baseras på faktiska situationer. Det är viktigt att du beskriver så konkreta situationer som möjligt och försöker undvika generaliserande svar - detta för att vi ska kunna förstå situationen, varför du agerade som du gjorde och vad resultatet blev.
Om Västra Götalandsregionen
Västra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälso- och sjukvård för alla. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt, bra miljö, förbättrad folkhälsa, ett rikt kulturliv och goda kommunikationer i hela Västra Götaland.
Västra Götalandsregionen arbetar aktivt för att digitalisera fler arbetssätt. För att vara en del av den digitala omvandlingen har du med dig grundläggande färdigheter och kan använda digitala verktyg och tjänster. Du kan söka information, kommunicera, interagera digitalt, är riskmedveten och har motivation att delta i utvecklingen för att lära nytt.
Västra Götalandsregionen krigsplacerar alla tillsvidareanställda medarbetare.
Vill du veta mer om Västra Götalandsregionen kan du besöka vår introduktion till nya medarbetare på länken https://www.vgregion.se/introduktion.
Du kan även läsa mer i presentation om https://mellanarkiv-offentlig.vgregion.se/alfresco/s/archive/stream/public/v1/source/available/sofia/rs4011-467070786-672/surrogate. Så ansöker du
Västra Götalandsregionen ser helst att du registrerar din ansökan via rekryteringssystemet. Om du som sökande har frågor om den utannonserade tjänsten eller av särskilda och speciella skäl inte kan registrera dina uppgifter i ett offentligt system - kontakta kontaktperson för respektive annons.
Till bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag samt andra externa aktörer och försäljare av ytterligare jobbannonser. Västra Götalandsregionen har upphandlade avtal. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/7090". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Västra Götalandsregionen
(org.nr 232100-0131) Arbetsplats
Närhälsan Vara rehabmottagning Kontakt
Anna Järlebrandt, Enhetschef 073-6198283 Jobbnummer
9670278