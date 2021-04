Fysioterapeut/Sjukgymnast - Västra Götalandsregionen - Sjukgymnastjobb i Vänersborg

Västra Götalandsregionen / Sjukgymnastjobb / Vänersborg2021-04-14Närhälsan utvecklar primärvård i världsklass. Med hundratals mottagningar i Västra Götaland finns vi nära invånarna och gör skillnad för deras liv och hälsa. Vi erbjuder dig ett stimulerande och meningsfullt arbete med kompetenta kollegor, tydligt ledarskap och utvecklingsmöjligheter.2021-04-14Närhälsan Vänersborg rehabmottagning är centralt belägen i Vänersborg med resecentrum (tåg och buss) på någon minuts gångavstånd.Vi är ackrediterade enligt vårdval Rehab Västra Götaland och har ett nära samarbete med flera vårdcentraler i Vänersborg. På mottagningen arbetar 15 medarbetare, varav tio är fysioterapeuter. För oss är det viktig att kontinuerligt arbeta med förbättringar i både kliniskt arbete och arbetsmiljö, där vi är måna om varandra, trivs och utvecklas. Som anställd inom Närhälsan erbjuds du olika former av utvecklingsmöjligheter exempelvis genom internutbildningar och mentorskapsprogram. På arbetsplatsen arbetar vi aktivt med utvecklingsarbete för att ständigt förbättra arbetssätt och på bästa sätt möta kundernas behov.Följ oss på Instagram: https://www.instagram.com/narhalsanrehab/ Om arbetetArbetet är självständigt och du är ofta förstebedömare. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är att undersöka, diagnostisera och behandla patienter i alla åldrar med besvär och skador från hela rörelseapparaten såsom smärta, ortopedi, neurologi, psykisk ohälsa och andra sjukdomstillstånd. Tillsammans med patienten läggs en personlig plan för rehabiliteringen.Arbetet är i stor utsträckning förlagt på mottagningen, men även hembesök och digitala besök förekommer. Behandlingen av patienten sker såväl individuellt som i grupp och ibland tillsammans med arbetsterapeut.Länk till Närhälsans hemsida, jobba på rehabmottagning: https://www.narhalsan.se/om-narhalsan/jobbahos-oss/rehab/?vgrform=1 Arbetet innefattar ett tätt samarbete med andra professioner, både på den egna enheten och med andra samverkansparter. Du och dina kollegor ansvarar tillsammans med chefen för verksamhetens utveckling i ett ständigt pågående förbättringsarbete.Om digDu är legitimerad fysioterapeut/sjukgymnast. Har du tidigare erfarenhet inom öppenvård är det meriterande, men vi välkomnar även dig som är nyexaminerad.Vi söker dig som vill anta utmaningen med att arbeta självständigt, organisera och planera ditt arbete på ett effektivt sätt utifrån uppsatta mål. Du kan hantera en ojämn arbetsbelastning och oförutsedda händelser. Då du i arbetet möter många olika människor är det viktigt att du är tillmötesgående och anpassar din kommunikation efter situationen.För dig är det en självklarhet att samarbeta med kollegor och övriga samarbetsparters i arbetet. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper. Du delar även Närhälsans kärnvärden Pålitlig, Omtänksam och Nytänkande.ÖvrigtResor i tjänsten förekommer. B-körkort ett krav.Intervjuer på mottagning kommer att hållas under v 18-19.Välkommen med din ansökan!Om rekryteringsprocessenUrval sker i två steg. Första urvalet görs av rekryterare på HR-avdelningen som kallar kandidater till telefonintervju. Efter ansökningstiden gör rekryterande chef ett andra urval av de sökande och kallar till en intervju på mottagningen.Vi använder oss av kompetensbaserade intervjuer vilket innebär att svaren på frågorna ska baseras på faktiska situationer. Det är viktigt att du beskriver så konkreta situationer som möjligt och försöker undvika generaliserande svar - detta för att vi ska kunna förstå situationen, varför du agerade som du gjorde och vad resultatet blev.Om Västra GötalandsregionenVästra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälso- och sjukvård för alla. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt, bra miljö, förbättrad folkhälsa, ett rikt kulturliv och goda kommunikationer i hela Västra Götaland.Västra Götalandsregionen ser helst att du registrerar din ansökan via rekryteringssystemet. Om du som sökande har frågor om den utannonserade tjänsten eller av särskilda och speciella skäl inte kan registrera dina uppgifter i ett offentligt system - kontakta kontaktperson för respektive annons.Till bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag samt andra externa aktörer och försäljare av ytterligare jobbannonser. Västra Götalandsregionen har upphandlade avtal.Varaktighet, arbetstid100 %. Tillträde: Snarast TillsvidareanställningFast månadslönSista dag att ansöka är 2021-04-28VÄSTRA GÖTALANDSREGIONEN5689522