Fysioterapeut, Kvarterskliniken Rehab Tanum
Kungsportsläkarna AB / Sjukgymnastjobb / Tanum Visa alla sjukgymnastjobb i Tanum
2025-09-26
, Strömstad
, Munkedal
, Sotenäs
, Dals-Ed
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Kungsportsläkarna AB i Tanum
, Göteborg
eller i hela Sverige
Vill du bli en del av vårt härliga team i Tanum?
Som fysioterapeut kommer du att ingå i teamet runt patienten tillsammans med kollegorna på rehab och övriga kollegor på vårdcentralen. Genom bredden av kompetens kan vi ta ett helhetsgrepp om patientens hälsa. Vi finns nära invånarna och erbjuder dig en arbetsplats med goda relationer och stark teamkänsla. Vårt mål som rehabenhet är att erbjuda patienter bästa möjliga vård och bemötande.
Vi erbjuder en dynamisk arbetsplats med korta beslutsvägar där du som medarbetare har möjlighet att utveckla och påverka ditt eget arbete. Vi provar gärna nya idéer och inriktningar och är måna om din kompetensutveckling.
Samtliga av våra medarbetare omfattas av kollektivavtal. Publiceringsdatum2025-09-26Om tjänsten
Som fysioterapeut arbetar du med bedömning, behandling och rehabilitering av patienter i alla åldrar samt med alla typer av besvär. Vi erbjuder behandling och träning individuellt och i grupp samt hembesök. Utprovning och förskrivning av hjälpmedel ingår i arbetsuppgifterna.
Patienterna kan ha en komplex symtombild så vi lägger stor vikt vid att du som fysioterapeut kan arbeta både självständigt och i team med andra yrkeskategorier.
Vi arbetar enligt Vårdval Rehab Västra Götaland.
Om dig
Vi söker dig som är legitimerad fysioterapeut och som vill anta utmaningen att arbeta självständigt och planera ditt arbete på ett effektivt sätt utifrån uppsatta mål. Har du tidigare erfarenhet inom yrket är det meriterande, men vi välkomnar även dig som är nyexaminerad.
I arbetet möter du många olika människor och därför är det viktigt att du är lyhörd, kommunikativ och kan identifiera individens unika behov, för att ta fram en gemensam behandlingsplan. För dig är det en självklarhet att samarbeta med dina kollegor och vid behov även andra aktörer.
Krav på B-körkort.
Vi erbjuder
Ett stimulerande, omväxlande och utvecklande arbete
Fortlöpande erfarenhetsutbyte samt ett nära samarbete med samtliga yrkesgrupper
En spännande och lärorik organisation i ständig utveckling
Möjlighet att påverka ditt schema och arbetstid
Tydlig och närvarande ledning
Ett gediget mentor- och utbildningsprogram
Omfattning: Heltid eller enligt överenskommelse
Tillträde: Enligt överenskommelse
Anställningsform: Tillsvidareanställning, vi tillämpar 6 månader provanställning
Förmåner: Friskvårdsbidrag, gruppförsäkring, erbjudanden på träningskort på flera etablerade träningsanläggningar, rabatt hos Specsavers
Vi hoppas att du tycker tjänsten låter spännande och att du är nyfiken på att veta mer om oss! Vi arbetar med löpande urval så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag.
Varmt välkommen med din ansökan!
Kvarterskliniken - en del av Medtanken Group
Medtanken Group är en primärvårdsaktör i Västra Götalandsregionen och Region Skåne med 25 vårdcentraler samt flertalet rehabcenter, mottagningar för Ungas psykiska hälsa, seniorhälsa samt mycket mer. Vi bedriver vård i privat regi på likvärdiga villkor som offentliga verksamheter, inom ramen av avtal med regionerna. Vi bedriver även privat vård genom vårt specialistsjukhus samt företagshälsor.
Vårt mål är att vi ska leverera den bästa servicen, en sömlös vård med ett högt engagemang och vara det självklara valet för våra patienter. Vårt arbete kännetecknas av att vi vill ge våra patienter en hög tillgänglighet till medicinsk bedömning samt ha ett tillitsskapande bemötande i världsklass. Detta samtidigt som vi är den bästa arbetsplatsen för våra engagerade medarbetare som ges möjligheten att jobba på toppen av sin kompetens.
Verksamheterna drivs med ett flertal engagerade och kunniga team med patienten i fokus under varumärkena Medpro Clinic, Omtanken, Citysjukhuset +7, Kvarterskliniken och HMC - Hälsomedicinskt center. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kungsportsläkarna AB
(org.nr 556575-1558), https://www.kvarterskliniken.se Arbetsplats
Kvarterskliniken Jobbnummer
9529214