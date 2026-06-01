Fysioterapeut, Kvarterskliniken Rehab Tanum
Kungsportsläkarna AB / Sjukgymnastjobb / Tanum Visa alla sjukgymnastjobb i Tanum
2026-06-01
, Strömstad
, Munkedal
, Sotenäs
, Dals-Ed
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Kungsportsläkarna AB i Tanum
, Göteborg
eller i hela Sverige
Vi söker fysioterapeut till Kvarterskliniken Tanum
Heltid • Tillsvidare • På plats med möjlighet till distansarbete
Vill du arbeta i ett engagerat team där du får vara med och påverka?
Hos oss på Kvarterskliniken Tanum får du en varierad vardag med patienter i alla åldrar – från akuta besvär till långsiktig rehabilitering.
Här jobbar du i team – på riktigt
Vi arbetar nära andra yrkesgrupper på både rehabmottagningen och vårdcentralen, med teambesök, regelbundna konferenser och fokus på patientens hela behov. Du får vara en viktig del i ett sammansvetsat rehabteam där utveckling, samarbete och kompetensutbyte står i centrum.
Din roll
Som fysioterapeut arbetar du med bedömning, behandling och rehabilitering, både individuellt, i grupp och ibland i patientens hem.
Vi erbjuder dig
✅ Flexibla arbetstider – möjlighet att påverka ditt schema
✅ Distansarbete – delar av tjänsten kan ske hemifrån
✅ Tydlig och närvarande ledning
✅ Kollektivavtal och generösa personalförmåner (bl.a. friskvårdsbidrag, gruppförsäkring och cykelförmån)
✅ Gediget introduktions- och mentorsprogram
✅ Korta beslutsvägar och chans att påverka verksamheten
Vi söker dig som
✔️ Är legitimerad fysioterapeut
✔️ Trivs med eget ansvar och gillar att samarbeta
✔️ Har ett gott bemötande och kan se varje patients unika behov
✔️ Har B-körkort
Erfarenhet från primärvård är ett plus – men vi välkomnar även dig som är nyexaminerad att söka!
Omfattning: Heltid eller enligt överenskommelse
Tillträde: Enligt överenskommelse
Anställningsform: Tillsvidareanställning, vi tillämpar 6 månader provanställning
Välkommen med din ansökan – vi ser fram emot att höra från dig!
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag.
Kvarterskliniken - en del av Medtanken Group
Medtanken Group är en primärvårdsaktör i Västra Götalandsregionen och Region Skåne med 25 vårdcentraler samt flertalet rehabcenter, mottagningar för Ungas psykiska hälsa, seniorhälsa samt mycket mer. Vi bedriver vård i privat regi på likvärdiga villkor som offentliga verksamheter, inom ramen av avtal med regionerna. Vi bedriver även privat vård genom vårt specialistsjukhus samt företagshälsor.
Vårt mål är att vi ska leverera den bästa servicen, en sömlös vård med ett högt engagemang och vara det självklara valet för våra patienter. Vårt arbete kännetecknas av att vi vill ge våra patienter en hög tillgänglighet till medicinsk bedömning samt ha ett tillitsskapande bemötande i världsklass. Detta samtidigt som vi är den bästa arbetsplatsen för våra engagerade medarbetare som ges möjligheten att jobba på toppen av sin kompetens.
Verksamheterna drivs med ett flertal engagerade och kunniga team med patienten i fokus under varumärkena Medpro Clinic, Omtanken, Citysjukhuset +7, Kvarterskliniken och HMC - Hälsomedicinskt center. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-6661487-2028948". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kungsportsläkarna AB
(org.nr 556575-1558), https://kvarterskliniken.teamtailor.com
Kvarterskliniken Tanum (visa karta
)
457 30 TANUMSHEDE Arbetsplats
Kvarterskliniken Jobbnummer
9940081