Fysioterapeut inom äldreomsorgen Hägersten-Älvsjö
Stockholms kommun / Sjukgymnastjobb / Stockholm Visa alla sjukgymnastjobb i Stockholm
2025-11-11
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Stockholms kommun i Stockholm
, Solna
, Sundbyberg
, Järfälla
, Upplands Väsby
eller i hela Sverige
Stockholm - vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss - för stockholmarna.
Hägersten-Älvsjö är en av 11 stadsdelsförvaltningar i Stockholms stad med cirka 3000 medarbetare. I dag är vi ett av stadens största stadsdelsområden med ca 130 000 invånare. I Hägersten-Älvsjö har du nära till staden, kommunikationer och naturen. Vi erbjuder en dynamisk arbetsplats med möjligheter för dig att utvecklas i din roll.
Välkommen till oss
Är du fysioterapeut och vill bli en del av ett trevligt, kompetent team? Vi söker dig som är engagerad, trygg och driven, som brinner för äldres hälsa.
Vi erbjuder
Vi erbjuder friskvårds bidrag med möjlighet att köpa kort som ger tillgång till samtliga aktiviteter på stadens simhallar till reducerat pris samt goda utvecklingsmöjligheter efter enhetens och individuella behov.
Arbetstider är dagtid vardagar.
Vi har också ett eget gym där du kan träna på din lunch eller utanför arbetstid.
Din roll
Du kommer att vara en viktig del av teamet runt den boende i samarbete med kontaktman, sjuksköterska och arbetsterapeut. Du kommer att arbeta individuellt men också med grupper samt ha en viktig handledande roll gentemot personalgruppen. I övrigt alla förekommande arbetsuppgifter för sjukgymnast i kommunal äldreomsorg:
• Bedöma behov, utföra och följa upp fysioterapeutiska interventioner utifrån fysioterapiprocessen.
• Bedöma behov, förskriva och följa upp hjälpmedelsbehov.
• Ha en central roll och jobba aktivt i det fallförebyggande arbetet.
• Utbilda och instruera omsorgspersonal kring förflyttningsteknik, hjälpmedels hantering och ergonomi.
• Vara drivande i utvecklingsarbeten, lyfta behov och vara med i att utforma nya rutiner och arbetssätt.
• Att aktivt jobba för att vår målgrupp skall kunna leva ett så bra och självständigt
liv som möjligt, kunna vara aktiv, delaktig i sin vardag med meningsfulla aktiviteter.
Din kompetens och erfarenhet
Vi söker en legitimerad sjukgymnast/fysioterapeut med dokumenterad erfarenhet av äldreomsorg. Det krävs att du är trygg i din yrkesroll samt har lätt för att anpassa dig till nya arbetssituationer och rutiner, har förmåga att arbeta både självständigt och i team. Du kommer att ingå i ett team med arbetsterapeut med huvuduppdrag mot Fruängsgårdens servicehus, men kommer även samarbeta med rehabiliterings personal på övriga enheter inom stadsdelen. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och att du har ett pedagogiskt förhållningssätt i kontakten med boende, anhöriga och övriga medarbetare.
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.
För att få arbeta hos Stockholms stad med äldre och personer med funktionsnedsättning i deras hem måste du visa ett utdrag från belastningsregistret. Utdraget ska inte vara äldre än 6 månader från utfärdande datum. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/6419". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stockholms kommun
(org.nr 212000-0142) Arbetsplats
Stockholms Stad, Äldreomsorgen Hägersten-Älvsjö Kontakt
Maria Andersson maria.andersson.6@stockholm.se 08-50822987 Jobbnummer
9598160