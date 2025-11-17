Fysioterapeut i hemsjukvården (vikariat)
Uppsala kommun, Avd HS ÄLN / Sjukgymnastjobb / Uppsala Visa alla sjukgymnastjobb i Uppsala
2025-11-17
, Östhammar
, Sigtuna
, Österåker
, Håbo
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Uppsala kommun, Avd HS ÄLN i Uppsala
Välkommen till vård- och omsorgsförvaltningen. Vi arbetar med stöd och vård till äldre och till personer med funktionsnedsättning. Målet är att de ska kunna leva ett så aktivt och självständigt liv som möjligt.
Vård- och omsorgsförvaltningen är en av Sveriges största arbetsgivare inom kommunal vård och omsorg. Här arbetar cirka 7 500 medarbetare utifrån vår värdegrund - göra skillnad, arbeta tillsammans och välkomna nyskapande. Hos oss finns stora möjligheter att ta eget ansvar, utvecklas och bidra med sin kompetens. Vi strävar mot en organisationskultur med en tilltro till varandra och en stolthet över verksamheten.
Mer information om hur det är att arbeta i Uppsala kommun hittar du på https://www.uppsala.se/jobb/vard-halsa-omsorg/
Inom vård- och omsorgsförvaltningen har vi heltid som norm. Det innebär att alla tillsvidareanställda medarbetare i grunden har en heltidsanställning. Vid en eventuell intervju ges mer information om vad det innebär i denna tjänst. Undantagna från heltid som norm är personliga assistenter.
Vill du arbeta nära människor och bidra till ökad livskvalitet? Hos oss får du en roll där din kompetens och ditt engagemang verkligen gör skillnad.
Som fysioterapeut hos oss arbetar du med personer över 65 år som bor i ordinärt boende. Du planerar din arbetsdag till stor del själv och har stor frihet i ditt arbete. Våra lokaler delas av all legitimerad personal inom hemsjukvården, vilket ger dig nära kontakt med kollegor och ett gott samarbete i vardagen. Just nu är vi mitt i ett spännande utvecklingsarbete där vi inför intensiv hemrehabilitering med ännu större fokus på individens egna resurser och delaktighet.
Vi söker nu vikarierande ersättare för en av våra fysioterapeuter som kommer att vara föräldraledig under 2026.
Beskrivning av arbetsuppgifter
Din roll kommer innebära arbete med varierande och meningsfulla arbetsuppgifter. Du blir en viktig del av ett team som arbetar med att stärka äldres hälsa, rörlighet och självständighet i deras hem. Dina arbetsuppgifter omfattar bland annat:
• Göra fysioterapeutiska bedömningar till exempel av förflyttningsförmåga och behov av hjälpmedel.
• Handleda och utbilda omvårdnadspersonal i rehabiliterande arbetssätt.
• Delta i teamsamverkan kring brukare tillsammans med legitimerade kollegor och omsorgspersonal.
Hos oss får du möjlighet att utveckla både verksamheten och dig själv i ett nära samarbete med engagerade kollegor. Vi värdesätter samarbete, nytänkande och ett öppet klimat där vi lär av varandra.Publiceringsdatum2025-11-17Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad fysioterapeut och gärna har några års erfarenhet av arbete med äldre personer och åldrandets sjukdomar. Du har goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift samt god dokumentations- och datorvana. Du behöver ha B-körkort.
Som person är du flexibel och anpassar dig snabbt till förändringar. Du fattar beslut och agerar även när informationen är begränsad eller omständigheterna är utmanande. Jobbet passar dig som planerar och prioriterar effektivt, håller tidsramar och visar gott omdöme även under tidspress. Dessutom samarbetar du väl och kommunicerar tydligt. Du lyssnar aktivt och hanterar konflikter konstruktivt.
Upplysningar
Har du frågor om tjänsten, kontakta: Hanna Hård af Segerstad, verksamhetschef, 018-727 84 06
Facklig företrädare: Fysioterapeuterna, Ewa Larsson, 018-702 72 01
Har du frågor gällande registrering av din ansökan eller rekryteringsprocessen, kontakta rekryteringsenheten: 018-727 80 18.
Vi kommer att begära utdrag ur belastningsregistret innan anställning kan erbjudas.
I din ansökan ska du ange medborgarskap. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du också kunna styrka att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.
En anställning hos Uppsala kommun kan komma att innebära en krigsplacering. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "ALN-2025-00878". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Uppsala kommun
(org.nr 212000-3005) Arbetsplats
Uppsala kommun, Avd HS ÄLN Kontakt
Verksamhetschef
Hanna Hård af Segerstad 018-727 84 06 Jobbnummer
9607595