Fysioterapeut
Vi söker en engagerad och självständig fysioterapeut/sjukgymnast som vill arbeta med rehabilitering och friskvård i ett helhetsperspektiv på hälsa. Hos oss arbetar du tillsammans med kompetenta och drivna kollegor som uppskattar din kunskap och engagemang.
Kuling Rehab och Hälsa AB är en väletablerad enhet som ingår i Vårdval Rehab. Våra lokaler finns på Lysekils Sjukhus. Hos oss arbetare du i ett team bestående av fysioterapeuter, arbetsterapeuter, administrativ personal och massör. Vi har stor fokus på evidensbaserad vård, teamarbete och patient/kund. Vi erbjuder en trivsam arbetsmiljö med goda möjligheter att påverka och utveckla verksamhet och arbetssituation.
Dina arbetsuppgifter inkluderar bl a bedömning, behandling och rehabilitering av patienter med olika funktionsnedsättningar, smärttillstånd och skador, utprovning och förskrivning av hjälpmedel, aktiv samverkan med kollegor och yrkesgrupper inom primärvård, kommun och region samt utveckling och kvalitetssäkring av verksamheten tillsammans med kollegor.
Vi erbjuder ett välutrustat gym och bassäng, kompetensutveckling, korta beslutsvägar, friskvårdsbidrag, gemensam frukost. Kollektivavtal och tjänstepension. Provanställning 6 månader tillämpas.
Välkommen med frågor och din ansökan. Skicka CV och personligt brev till verksamhetschef Madelaine Holmqvistmadelaine.holmqvist@kuling.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-29
E-post: madelaine.holmqvist@kuling.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kuling Rehab och Hälsa AB
(org.nr 556815-2994)
Lasarettsgatan 1 (visa karta
)
453 34 LYSEKIL Arbetsplats
Kuling Rehab & Hälsa AB
9826504