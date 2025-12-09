Fysioterapeut
Hässleholms kommun / Sjukgymnastjobb / Hässleholm Visa alla sjukgymnastjobb i Hässleholm
2025-12-09
, Perstorp
, Östra Göinge
, Kristianstad
, Osby
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Hässleholms kommun i Hässleholm
Omsorgsförvaltningens uppdrag är att ge omsorg, stöd och vård till äldre personer, till personer med funktionsnedsättning och till personer som behöver hemsjukvård. Förvaltningen har cirka 1700 tillsvidareanställda medarbetare och omsätter drygt en miljard kronor. Omsorgsförvaltningen är indelad i fyra verksamhetsområden; ordinärt boende, särskilt boende, funktionsnedsättning stöd och service samt avdelningen hälsa och sjukvård. I förvaltningen finns också myndighetsenheten och en stab med viktiga stödfunktioner som HR, ekonomi och IT. Vi är stolta över våra medarbetare och arbetar efter vår vision "Hässleholms kommun erbjuder Sveriges bästa vård och omsorg utförd av de stoltaste medarbetarna".
Vill du göra skillnad och hjälpa andra till en bättre livskvalitet? Vi söker en fysioterapeut till vårt team!
Brinner du för att stödja och motivera andra, samtidigt som du får arbeta med aktivitet och delaktighet tillsammans med patienten? Hos oss får du en utvecklande roll där du verkligen kan göra skillnad!
Hos oss på omsorgsförvaltningens rehabiliteringsenhet blir du en del av ett engagerat team på 32 arbetsterapeuter och fysioterapeuter/sjukgymnaster samt åtta rehabiliteringsassistenter.
Vi har en stark sammanhållning och leds av två enhetschefer som finns där som stöd. Du utgår från någon av våra fem arbetsplatser - fyra i centrala Hässleholm och en i Tyringe.
Som klinisk fysioterapeut/sjukgymnast hos oss arbetar du personcentrerat med bedömning, åtgärder och uppföljning inom rehabilitering och habilitering. Du förskriver medicintekniska produkter och handleder kring fysioterapeutiska interventioner. Ditt arbete innebär nära samarbete med sjuksköterskor, biståndshandläggare, samordnare och vårdpersonal, och du har även kontakt med kollegor inom regionen via det digitala systemet "Mina Planer".
Vi värdesätter en positiv och stöttande arbetsmiljö där du får möjlighet att utvecklas och påverka ditt arbetssätt. Vi har regelbundna APT-möten och professionsmöten där vi utvecklar varandra och verksamheten. Vid nyanställning får du en mentor som vägleder dig i ditt arbete, och vi erbjuder kontinuerliga utvecklingsmöjligheter inom din profession.
Det här erbjuder vi dig!
En tillsvidaretjänst på heltid (40h/vecka) Arbetstider: måndag till fredag, 08:00-17:00, med möjlighet till flextid Bra pendlingsmöjligheter - enkelt att ta sig till Hässleholm med buss och tåg Ett härligt team av kompetenta och kreativa kollegor En arbetsgivare som satsar på ett hållbart arbetsliv - vi vill att du ska trivas, må bra och känna arbetsglädje Förmåner såsom friskvårdsbidrag och möjlighet att byta semesterdagstillägg mot lediga dagar samt konkurrenskraftig lön.
Vem är du?Publiceringsdatum2025-12-09Kvalifikationer
Legitimerad fysioterapeut Körkort klass B krävs. Hög samarbetsförmåga Stark problemlösningsförmåga Positiv inställning och vilja att bidra Förmåga att arbeta över professionsgränser Lösningsfokuserad med stor respekt för individen Trivs med att hjälpa andra Förmåga att arbeta i team men även ta eget ansvar Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift God datorvana
Meriterande:
Erfarenhet av liknande arbete
Här blir du en del av en arbetsplats där vi stöttar varandra, har roligt tillsammans och gör skillnad, varje dag!
Vi har löpande intervjuer, så skicka gärna in din ansökan så fort du har möjlighet!
Du ska dela värderingar och förhållningssätt som beskrivs i vår medarbetar- och ledarpolicy.
Hässleholms kommuns medarbetar- och ledarpolicyÖvrig information
Innan en anställning behöver du kunna styrka att du har rätt att arbeta i Sverige, vilket görs genom att uppvisa att du har Svenskt medborgarskap, medborgarskap inom EU/EES eller ett giltigt uppehålls- och/ eller arbetstillstånd.
Innan en anställning på omsorgsförvaltningen vill vi att du uppvisar ett giltigt utdrag i oöppnat kuvert. Du kan redan nu beställa ett belastningsregister från polisen för att påskynda rekryteringsprocessen:
Belastningsregistret - begära utdrag | Polismyndigheten
Beställ registerutdraget som heter Kontroll av egna uppgifter i belastningsregistret.
För dig med skyddade personuppgifter hänvisar vi till rekryterande chef för vidare information kring hur du ansöker.Om företaget
Inom omsorgsförvaltningen ger vi vård, stöd och omsorg till personer som är äldre, har en funktionsnedsättning eller som behöver hemsjukvård. Vi erbjuder även hälsofrämjande insatser och stöd till personer som vårdar och stöttar en närstående. Vårt mål är att de som behöver vård och omsorg i sin vardag ska kunna leva ett självständigt liv så långt det är möjligt.
Avdelningen hälsa och sjukvård har ansvar för insatser inom hemsjukvård och rehabilitering. Insatserna utförs av sjuksköterskor, undersköterskor, rehabiliteringsassistenter, arbetsterapeuter och fysioterapeuter, som även utifrån profession delegerar till vårdpersonal inom övriga verksamhetsområden.
Hässleholms kommun är en viktig knutpunkt i Sverige. Här möts människor för att leva, uppleva, arbeta och lära i en kommun präglad av nyfikenhet och utveckling. Hos oss får du ett meningsfullt och varierande jobb med utrymme att påverka och ta ansvar. Vi tror på din förmåga att skapa god service för de vi är till för. Tillsammans gör vi varandra bättre!
Välkommen att bli en av oss! Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/679". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Hässleholms kommun
(org.nr 212000-0985) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Omsorgsförvaltningen, Resurs, Rehabenheten Kontakt
Veronica Ivansson 0451-266261 Jobbnummer
9634613