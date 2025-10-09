Fysioterapeut
Region Östergötland / Sjukgymnastjobb / Linköping Visa alla sjukgymnastjobb i Linköping
2025-10-09
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Östergötland i Linköping
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
eller i hela Sverige
Kvinnokliniken vid Universitetssjukhuset i Linköping arbetar med samtliga verksamhetsgrenar tillhörande kvinnosjukvården.
Alla former av gynekologisk öppen-och slutenvård med profilering mot högspecialiserad vård, cancerkirurgi, infertilitetsbehandlingar samt all typ av obstetrik inklusive mödrahälsovård. Kvinnokliniken i Linköping tillhandahåller vård för patienter i behov av avancerad kvinnosjukvård från hela Sydöstra sjukvårdsregionen. Vi har även två nationella uppdrag för operation av vulvacancer och utredning /operation av sfinkterskador efter förlossning.
Vårt erbjudande
Vi söker en legitimerad fysioterapeut till Kvinnokliniken i Linköping. Vi erbjuder dig ett stimulerande, roligt och omväxlande arbete med kvinnohälsa. På enheten arbetar vi kontinuerligt med utvecklings-och förbättringsarbeten.Publiceringsdatum2025-10-09Dina arbetsuppgifter
Dina arbetsuppgifter kommer att bestå av bedömning och behandling av kvinnor med bäckenbottenrelaterade besvär samt gravida kvinnor. Arbetet innefattar även slutenvårdspatienter gentemot gynekologiska vårdavdelningen samt BB/förlossning. Du utför individuella behandlingar samt gruppbehandlingar, varvid du även förväntas kunna leda gruppverksamhet med både teoretiska och praktiska moment. En del i arbetet är samverkan med andra vårdgivare. Alla medarbetare deltar i teamarbete, verksamhetsutveckling, kvalitetsarbete och
nätverksarbete.
Arbetsgrupp
Du kommer att arbeta självständigt, men också i team med andra fysioterapeuter samt med psykolog och läkare på kvinnohälsan och gynekologiska mottagningen.
Om dig
Du är legitimerad fysioterapeut. Erfarenhet och intresse av arbete med kvinnosjukvård är meriterande.
För att trivas och passa in hos oss är dina personliga egenskaper viktiga. Arbetet kräver att du har initiativförmåga och kan arbeta självständigt. Du har även god förmåga att samverka med andra professioner . Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet. Vi arbetar nära varandra och behöver ha en god kommunikation för att lyckas lösa de uppgifter vi möter i vardagen. Därmed passar tjänsten dig som trivs med samarbete och är lyhörd samt kommunikativ till både kollegor, patienter och anhöriga."
Ansökan och anställning
Inför anställning i ett patientnära arbete inom Region Östergötland kommer du att få fylla i en https://ledsys.lio.se/Document/Document?DocumentNumber=54500.
Varmt välkommen in med din ansökan! Om du behöver hjälp med att registrera i systemet, kontakta kundtjänst Stöd och service, 010-103 60 00, under kontorstid.
Till bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag samt andra externa aktörer och försäljare av ytterligare jobbannonser. Region Östergötland har upphandlade avtal. Ersättning
Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/1435". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Östergötland
(org.nr 232100-0040) Arbetsplats
Kvinnokliniken US Kontakt
Vårdenhetschef Petra Langström Petra.Langstrom@regionostergotland.se 010-1034566 Jobbnummer
9547870