Funplays Karlskrona timanställd
Funplays Sweden AB / Restaurangbiträdesjobb / Karlskrona Visa alla restaurangbiträdesjobb i Karlskrona
2025-09-09
, Ronneby
, Torsås
, Karlshamn
, Emmaboda
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Funplays Sweden AB i Karlskrona
, Åstorp
, Malmö
, Norrköping
, Vänersborg
eller i hela Sverige
Är du redo att vara med och skapa magiska upplevelser för våra gäster?
Vi är på jakt efter engagerade och dynamiska medarbetare, så tveka inte att söka!
Som en Funplays Hero får du möjlighet att ta dig an en rad olika uppgifter - allt från att välkomna gäster vid entrén, arbeta i kassan, hålla rent och snyggt, leda barnkalas i våra fina festlokaler, till att utvecklas både personligt och professionellt.
Möjligheterna är många, och vi ser fram emot att stötta dig i din roll som Funplays Hero hos oss!
Vi söker passionerade och vänliga personer som brinner för att ge våra gäster en oförglömlig upplevelse.
Vi erbjuder en inspirerande och dynamisk arbetsplats, där varje dag bjuder på nya utmaningar och möjligheter. Du blir en del av ett team som stöttar varandra och arbetar tillsammans för att skapa minnesvärda stunder för våra gäster.
Vi söker dig som:
Är energisk, vänlig och redo att ge förstklassig service.
Kan hantera olika arbetsuppgifter effektivt och med ett leende.
Är flexibel och villig att hjälpa till där det behövs.
Låter det här som något för dig?
Tveka inte att skicka in din spontana ansökan redan idag! Vi vill alltid gärna höra från just dig som tror att du kan vara den perfekta kollegan hos oss.
I Sverige har vi sex lekland - i Trestad, Hyllinge, Malmö, Norrköping, Uppsala och Karlskrona.
Vi ser fram emot att höra från dig och hälsar dig varmt välkommen till vårt team! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-30
E-post: signe.alm@funplays.com Arbetsgivare Funplays Sweden AB
(org.nr 556801-2321)
Kungsmarksplan 3 (visa karta
)
371 44 KARLSKRONA Arbetsplats
Funplays Karlskrona Jobbnummer
9499414