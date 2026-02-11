Funktionschef för Technical Information
Vi tror att framsteg och möjligheter skapas bäst tillsammans. Välkommen till en plats där samarbete gör skillnad.
Din roll
Vi söker nu en chef för Funktionen Technical Information inom Special Mission & Regional Aircraft. I rollen leder du ett team med två (snart tre) sektionschefer och deras medarbetare, som arbetar med bland annat Saab 340/2000, Global Eye, T7 samt Airbus/Boeing.
Funktionen växer och kommer under året att omfatta cirka 40 medarbetare. Tillsammans ansvarar ni för att ta fram och förvalta flyg- och underhållsmanualer för våra plattformar.
Hos oss får du kombinera ledarskap, tekniskt intresse och verksamhetsutveckling i en miljö präglad av samarbete och mycket kompetenta medarbetare som brinner för att förmedla teknisk information på ett korrekt och tydligt sätt. Du arbetar nära dina chefer och andra delar av organisationen för att skapa en hållbar, effektiv och välfungerande verksamhet.
Rollen innebär många viktiga kontaktytor, där du bidrar till att bygga långsiktiga relationer och utveckla gemensamma arbetssätt.
Som chef hos oss kommer du bland annat att:
* Utveckla och långsiktigt stärka funktionen utifrån verksamhetens behov
* Stötta, utbilda och utveckla chefer och medarbetare
* Skapa struktur och goda förutsättningar för planering och prioritering
* Säkra resursbehov för de uppdrag och projekt som genomförs
* Coacha och stödja chefer och medarbetare samt driva förändringar/förbättringar i gränsytor
* Ansvara för funktionens budget och uppföljning
Tjänsten är placerad i Tannefors, Linköping. Du rapporterar till chefen för Design och ingår i ledningsgruppen, där du aktivt bidrar till helheten.
Special Mission & Regional Aircraft utvecklar och underhåller Airborne Early Warning & Control Systems (AEW & C), samt underhåller Saabs civila flygplan (Saab 340 och 2000). I uppdraget ingår det att både utveckla nya lösningar till nya och gamla kunder samt att vidmakthålla och uppgradera redan sålda system. Befintliga kunder består av ett antal länders försvarsmakter.Publiceringsdatum2026-02-11Profil
För att trivas och lyckas i rollen har du en förmåga och ett intresse för att inspirera, skapa engagemang och kommunicera tydligt både med medarbetare i funktionen och med andra intressenter.
Vi tror att du har:
* Erfarenhet av ledarskap, gärna som chef över chefer inom teknisk verksamhet
* Förmåga att kommunicera tydligt och skapa engagemang
* Intresse för att utveckla både medarbetare och arbetssätt
* En vilja att bidra till en inkluderande och hållbar arbetsmiljö
Vi söker en ledare som;
* Skapar trygghet genom att bygga gemenskap och öppen dialog
* Leder med tillit och ger utrymme för beslutstagande på alla nivåer
* Är tydlig i mål och förväntningar, även i förändring
* Hjälper organisationen att prioritera och arbeta hållbart
* Har modet att både lyckas och misslyckas tillsammans, och stötta sina kollegor längs vägen.
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
Vänligen observera att vi arbetar med löpande urval och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum har gått ut.
Har du erfarenhet av att leda andra och drivs av att se dina medarbetare lyckas? Varmt välkommen med din ansökan!
Vad du blir en del av
Upptäck oändliga möjligheter. Anta utmaningar, skapa smarta innovationer och uppgradera dina förmågor. Det här är en plats för kluriga tänkare, modiga pionjärer och alla däremellan. Tillsammans uppnår vi det extraordinära, var och en tar med sitt unika perspektiv. Varje bidrag räknas.
Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med uppdrag att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidrar till trygghet för människor och samhällen. Med 26,100 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare och mer hållbar värld.
Saab utvecklar, tillverkar och underhåller avancerade system inom flygteknik, vapen, ledningssystem, sensorer och undervattenssystem. Saab har sitt huvudkontor i Sverige men en global verksamhet där Saab är en del av många nationers försvarsförmåga. Läs mer om oss här. Ersättning
