Fullstackutvecklare till Robotics Tools på Husqvarna!
2025-10-18
På Husqvarna Robotics Tools formas framtidens verktyg för Automowers, R&D och produktion. De ger teamet frihet att välja den senaste tekniken, arbeta SCRUM-baserat och värdesätta samarbete. Bli en del av ett innovativt team där du driver utvecklingen framåt. Ta chansen och sök redan idag!
OM TJÄNSTEN
Academic Work söker nu för Husqvarna Groups räkning en Fullstackutvecklare med ett stort tekniskt intresse och som vill arbeta med den senaste tekniken och skapa appar samt PC-verktyg till Husqvarnas Automower. Du kommer ingå i ett team på 22 personer, där du kommer att arbeta med att utveckla Windows-applikationer och molntjänster för både interna och externa användningsområden.
Som Fullstackutvecklare hos Robotics Tools kommer du att utveckla och underhålla kritiska mjukvaruverktyg som stöder både Husqvarnas servicebolag, återförsäljare och interna R&D- samt produktionsprocesser. Du arbetar i ett SCRUM-team med stor teknisk frihet och nära samarbete med intressenter.
För att lyckas i rollen har du mycket kunskap och ett genuint intresse för fullstackutveckling. Du är dessutom nyfiken, driven och social.
Du erbjuds
• Husqvarna erbjuder dig en miljö där samarbete och flexibilitet är nyckeln. Du får stora möjligheter att ta initiativ och driva utvecklingen framåt.. De uppmuntrar teknisk fördjupning och social interaktion i ett innovativt team.
• Som konsult för Academic Work erbjuder vi stora möjligheter för dig att växa professionellt, bygga ditt nätverk och skapa värdefulla kontakter för framtiden. Läs mer om vårt konsulterbjudande.
Dina arbetsuppgifter
I denna roll kommer du att utveckla och underhålla verktyg och applikationer som är avgörande för Husqvarnas Automower-verksamhet, från återförsäljare och service till intern FoU och produktionstester.
• Utveckla serviceverktyg för Husqvarnas återförsäljare och servicebolag.
• Skapa mjukvaruverktyg för R&D-organisationen.
• Bidra med verktyg för produktionsstöd, inklusive sluttester.
• Underhålla befintliga produkter och utveckla nya.
• Arbeta genom hela produktcykeln, från design till verifiering.
VI SÖKER DIG SOM
• Har en utbildning inom mjukvara, datateknik eller liknande.
• Har erfarenhet av full-stack utveckling i .NET.
• Har erfarenhet av Azure molntjänster och Azure infrastruktur.
• Har god kunskap om Windows Presentation Foundation (WPF).
• Är flytande i svenska och engelska, både i tal och skrift.
Det är meriterande om du har
• Erfarenhet av automatiserade enhetstester.
• Kunskap om Unity, MAUI, iOS- och Android-utveckling.
• Erfarenhet av agila arbetsmetoder.
• Erfarenhet av embedded utveckling.
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Social
• Ansvarstagande
• Intellektuellt nyfiken
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
INFORMATION OM FÖRETAGET
Husqvarna Group har över 330 år av innovation i bagaget och identifierar sig själva som världens äldsta start up. Ett stort och världsledande företag sett till omsättning men ett litet och familjärt bolag i väggarna. Allas idéer välkomnas och uppskattas. Det är nära mellan avdelningarna och utvecklingsambitioner flödar i koncernen. Vad gör Husqvarna då i det dagliga arbetet? Jo de levererar skogs-, park- och trädgårdsprodukter för professionella användare. De för samman hög prestanda, användarvänlighet och säkerhet och erbjuder ett brett och växande sortiment med produkter och tillbehör, där allt från motorsågar och kapmaskiner till robotgräsklippare ingår
Heltid Ersättning
Enligt avtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-18
