Fullstackutvecklare till Musictech startup Qlero
2026-03-10
Qlero bygger nästa generations SaaS-plattform för royaltyhantering inom musikindustrin. Nu söker vi en Fullstackutvecklare som vill vara med tidigt på resan och bygga både produkten och ett långsiktigt techteam. Här kliver du in i ett bolag där du får påverka, växa och ta ansvar från dag ett.
OM TJÄNSTEN:
Vi rekryterar nu en Fullstackutvecklare till Qlero, ett bolag i tidig och spännande tillväxtfas som bygger nästa generations royalty- och katalogsystem för musikindustrin.
Qlero utvecklar en skalbar, webbaserad SaaS-tjänst som hjälper skivbolag att hantera kataloger, kontrakt, beräkningar och royaltyutbetalningar. I produkten ligger det ett stort fokus på användarvänlighet, prestanda och modern teknik. Rollen innebär en kombination av backend-fokus i .NET/C# och fullstack-utveckling med React/Next.js
Som utvecklare hos Qlero kliver du in i ett bolag där produkten redan fått mycket stark feedback från marknaden, men där resan bara har börjat. Du blir en del av ett litet techteam och får möjlighet att vara med tidigt, påverka tekniska beslut och växa i takt med både produkten och organisationen. Rollen passar dig som har ett par års erfarenhet av fulllstackutveckling och vill ta nästa steg.
Du kommer jobba tätt med bolagets CTO och rollen är initialt remote. Ambitionen är att när du är på plats kommer det börja byggas upp ett fysiskt techteam i Stockholm där samarbete, gemensam och kultur värderas.
ARBETSUPPGIFTER:
I rollen som Fullstackutvecklare kommer du att arbeta brett över hela systemet och vara involverad i både vidareutveckling och förvaltning av plattformen.
Utveckla nya features i Qleros royalty- och katalogsystem, från idé till produktion
Arbeta med både backend och frontend i en modern techstack
Förvalta och vidareutveckla befintlig kod, hantera buggar och förbättra stabilitet och prestanda
Delta i ett agilt arbetssätt med sprintar och nära samarbete inom teamet
Vara med och påverka hur techteamet, arbetssätt och arkitektur utvecklas över tid
Arbeta nära produkt och affär för att säkerställa att teamet bygger rätt saker
Techstacken består bland annat av .NET, Azure, Next.js, React och SQL
VI SÖKER DIG SOM: Har ett par års erfarenhet och vill växa i en bred fullstackroll
Har erfarenhet av att bygga webbaserade applikationer, gärna med tyngd på backend
Är nyfiken, lösningsorienterad och tycker om att sätta dig in i komplexa problem
Har ett intresse för logik, beräkningar och system med finansiella flöden
Trivs i en miljö där du får ta ansvar, läsa och förstå befintlig kod och successivt äga mer av lösningen
Vill vara med och bygga något långsiktigt tillsammans med andra, inte bara leverera tickets
Det är meriterande om du har:
Intresse för skalbara system, integrationer eller branschstandarder inom musik/royalties
Tidigare erfarenhet av att jobba i startupbolag
I denna rekrytering kommer stor vikt läggas på dina personliga egenskaper. Vi tror att du är en person som trivs i en miljö där mycket händer och där man får stort eget ansvar. Du är nyfiken och lösningsorienterad, med förmågan att se helheten samtidigt som du kan dyka ner i detaljer när det behövs. Du vågar ta initiativ, driva arbetet framåt och fatta beslut även när inte allt är på plats.
OM ANSTÄLLNINGEN:
Detta är en direktrekrytering vilket innebär att man kommer bli direktanställd av Qlero. Alla frågor kopplat till rekryteringsprocessen hänvisas till Friday.
ÖVRIG INFO:
Omfattning: Heltid
Start: Omgående
Placering: Stockholm
Ansök genom att klicka på länken nedan. Kom ihåg att vara snabb med din ansökan då vi gör löpande urval av kandidater och att annonsen kan stängs ner innan tjänsten är tillsatt om vi gått över till urvals och intervjufasen.
OM FRIDAY:
På Friday brinner vi för att ge dig som Tech-talang en riktigt bra start på karriären. Genom att lyssna på vad just du vill och drivs av, matchar vi dig med företag och möjligheter som får dig att se fram emot att gå till jobbet.
Vi värderar ambition och potential högt och arbetar aktivt för en fördomsfri rekrytering, där alla ges samma chans att lyckas.
