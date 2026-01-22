Fullstackutvecklare med 5 års erfarenhet
2026-01-22
ORADEV AB är ett svenskt teknikbolag som utvecklar avancerade, säkerhetskritiska IT-lösningar för kunder med höga krav på kvalitet, robusthet och informationssäkerhet. Vi arbetar med både offentlig och privat sektor och erbjuder våra konsulter en miljö där teknik, säkerhet och professionalism står i centrum.
Nu söker vi en erfaren fullstackutvecklare som vill kombinera kunduppdrag med interna utvecklingsprojekt och bidra till att stärka ORADEV:s tekniska erbjudande.
Rollen
Som konsultande fullstackutvecklare hos ORADEV AB arbetar du i uppdrag hos våra kunder där du utvecklar säkra, dynamiska webblösningar och API-drivna system. När du inte är ute på uppdrag deltar du aktivt i våra interna projekt - allt från produktutveckling och prototyper till förbättring av våra egna verktyg, plattformar och metoder.
Du kommer bland annat att arbeta med:
Utveckling av moderna, dynamiska webgränssnitt
Backend-tjänster och API-design med hög säkerhetsnivå
Integration mot databaser och system med krav på spårbarhet och robusthet
Säker autentisering och auktorisering (OAuth2, OIDC, MFA m.m.)
DevSecOps-principer i hela utvecklingskedjan
Interna innovationsprojekt och tekniska proof-of-concepts
Arkitektur- och designbeslut i både kund- och interna projekt
Vi söker dig som har:
Minst 5 års erfarenhet av system- eller webbutveckling
Erfarenhet av arbete i Linux-miljöer
Erfarenhet av moderna frontendramverk (React, Vue, Angular eller liknande)
Goda kunskaper i backendutveckling (Node.js, .NET, Java eller Python)
Erfarenhet av SQL- och/eller NoSQL-databaser
Förståelse för säker kommunikation och API-design
Erfarenhet av CI/CD och DevSecOps-metodik
God kännedom om OWASP Top 10 och säker kodning

Dina personliga egenskaper
En person som tycker om att ha många bollar i luften
En lagspelare som trivs med gemensamt ansvar för att leverera högkvalitativa databas- och systemfunktioner
Kommunikativ med utmärkta kommunikationskunskaper och god samarbetsförmåga
Flytande i svenska, både i tal och skrift
Självgående, nyfiken och kvalitetsmedveten
Någon som trivs med att representera ett konsultbolag och bygga långsiktiga kundrelationer

Kvalifikationer
Svenskt medborgarskap
Godkänd säkerhetsprövning (genomförs innan fastanställning)
Mycket god svenska i tal och skrift
Meriterande
Erfarenhet av säkerhetsklassade miljöer
Certifieringar inom IT-säkerhet eller molnplattformar
Erfarenhet av konsultrollen inom offentlig sektor eller försvarsnära verksamhet
Vi erbjuder 6 månaders provanställning som därefter övergår till tillsvidareanställning eller projektanställning beroende på uppdrag och överenskommelse. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-21
E-post: job@oradev.se Arbetsgivarens referens
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Oradev AB
(org.nr 559085-0748) Kontakt
Said Nafar said.nafar@oradev.se 0708881938 Jobbnummer
9700080