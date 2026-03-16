Fullstackutvecklare JavaScript
2026-03-16
Har du minst fem års erfarenhet som fullstackutvecklare, bor i Stockholmsområdet och funderar på att starta eget? Då kan det här vara något för dig.
Hos oss kombinerar du tryggheten i en anställning med friheten att bygga din egen verksamhet. Independtech är ett konsultbolag för IT-specialister med en ovanlig målsättning: när du säger upp dig från oss är det för att starta eget. Under tiden arbetar du i konsultuppdrag samtidigt som du får stöd, kunskap och ett nätverk som gör steget till frilanslivet enklare och tryggare.
Just nu söker vi en erfaren fullstackutvecklare med fokus på JavaScript som är redo för nästa kapitel i karriären.
Vem är du?
Du har en ambition att på sikt arbeta som frilansare
Du har 5+ års erfarenhet som utvecklare
Du bor i Stockholmsområdet och talar flytande svenska
Du trivs i team och är en god kommunikatör
Du är nyfiken, driven och brinner för utveckling
Erfarenheter vi söker:
Javascript/Typescript
Node.js
Ett eller fler Node.js ramverk (Express/Nest till exempel)
API utveckling
Databashantering (MongoDB är bonus)
Testning
Molnplattformar (AWS, GCP eller Azure)
Containerisering och Orkestrering (helst Docker & K8s)
React/Angular/Vue eller annat frontend-ramverk
Om Independtech Hos Independtech arbetar du som IT-konsult på uppdrag samtidigt som vi hjälper dig att ta steget från anställd till frilansare. Vi introducerar dig för konsultförmedlare, hjälper dig att bygga ditt professionella nätverk och du får i din egen takt lära dig om bokföring, revision, skatter och företagande med stöd av erfarna specialister. När du är redo att stå på egna ben säger du upp dig och startar ditt eget bolag, utan krångliga klausuler eller förpliktelser till oss. Läs mer om Independtech på vår hemsida.
Vad innebär det för dig?
En tryggare och enklare väg till egenföretagare
Tillgång till experter inom lön, bokföring och redovisning
Ett nätverk av frilansare att dela erfarenheter med
Kontakter hos konsultförmedlare för framtida uppdrag
Kompensation
Fast lön: Trygghet och stabilitet som i en traditionell anställning
Rörlig lön: Du får välja lön baserad på din kunddebitering. Denna modell är en försmak på livet som självständig frilansare.
Vill du ta det första steget mot ett friare arbetsliv?
Skicka in din ansökan idag! Så ansöker du
