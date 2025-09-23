Fullstackutvecklare | Borås | Experis Academy
Experis AB / Datajobb / Borås Visa alla datajobb i Borås
2025-09-23
, Bollebygd
, Svenljunga
, Ulricehamn
, Alingsås
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Experis AB i Borås
, Svenljunga
, Ulricehamn
, Alingsås
, Vårgårda
eller i hela Sverige
Kickstarta din IT-karriär och inled ditt nya yrkesliv med betydelsefulla kunskaper inom .NET-programmering! Med stora möjligheter att skapa värdefulla kontakter inom denna globala organisation- detta från deras kontor i Borås. Välkomnar vi dig till Experis Academy! Nästa program drar igång i januari 2025 - sök redan idag!
Vad erbjuder Experis Academy?
När du deltar i Experis Academys program får du själv möjlighetern att utifrån dina intressen påverka programmets inriktning. Målet med programmet är att erbjuda utbildning inom de senaste teknologierna för att utveckla din kompetens inom IT-branschen. Detta innebär en praktisk vidareutbildning under två månader. Vi anpassar alltid oss efter arbetsmarknadens behov och utbildningen avslutas med en specialiseringsfas hos en av våra framstående samarbetspartners.
Tillsammans kommer vi att arbeta för att skapa en bred kompetensutveckling som leder till en långsiktig karriär tillsammans med Experis och företaget som du kommer vara verksam hos. På Experis Academy erbjuds du:
* Lön, kompetensutveckling och handledning: Under de två utbildningsmånaderna får du ersättning och professionell handledning inom IT.
* Accelerated Learning: En utbildning med högt tempo och praktiska övningar, enligt Accelerated Learning-metodiken.
* Specialiseringsperiod: Efter utbildningen väntar en 12-månaders specialiseringsperiod hos ett företag i din region, där du kan fördjupa och applicera dina nyvunna färdigheter.
* Karriärmöjligheter: Efter specialiseringsperioden har du chans att övergå till företaget där du arbetat och specialiserat dig.
* Erfarna lärare: Våra lärare är erfarna seniora utvecklare med gedigen erfarenhet från både akademin och näringslivet.
* Extern certifiering: Möjlighet att ta extern certifiering inom din valda inriktning.
* Nätverkande: Skapa värdefulla kontakter och bygg relationer med likasinnade individer.
Teknologier du kommer att lära dig - vad brinner du lite extra för?
• NET, C#, NUnit, Postgres, ElephantSQL, CI/CD, AWS, Azure, Copilot, GenAI, GIT, JavaScript, TypeScript, React, Angular, HTML, CSS, Scrum, MSBuild NuGet
Vem söker vi?
* Du har en 3-5 årig IT-utbildning från universitet/högskola
* Du tycker om att lösa komplexa problem och har ett sinne för logik
* Du brinner mer eller mindre för kodning
* Du lockas av roller inom fullstackutveckling eller systemutveckling
* Du tycker om att samarbeta med andra
* Du är flytande i svenska och engelska, både i tal och skrift
Praktisk information:
Placeringsort: Borås
Kursstart: Januari, 2025
Arbetstid: Heltid vardagar, 08:00-17:00
Låter detta intressant? Sök redan idag! Urval sker löpande, för att öka dina möjligheter ser vi därför fram emot din ansökan så snart som möjligt!
Observera att vi inte tar emot ansökningar via e-post, men du är välkommen att kontakta oss på Academy@se.experis.com
om du har några frågor.
Vi är Experis Academy:
Experis Academy är en del av IT-konsultföretaget Experis, som i sin tur ingår i den internationella Manpower Group-koncernen. Vårt team har omfattande erfarenhet av både HR och IT och har framgångsrikt utbildat och matchat nyexaminerade talanger inom branschen. Vi fokuserar på att erbjuda stöd och coaching för att komplettera dina tekniska färdigheter med mjuka värden som är relevanta för arbete inom IT-branschen. Ersättning
Not Specified Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "ab8ae895-1ac1-". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Experis AB
(org.nr 556855-1104) Arbetsplats
Experis Jobbnummer
9523114