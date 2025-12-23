Fullstackutvecklare - IT Kalmar kommun
Kalmar kommun, Kommunledningskontoret / Datajobb / Kalmar Visa alla datajobb i Kalmar
2025-12-23
Kalmar kommunkoncern är en av regionens största arbetsgivare och en drivande kraft i den digitala utvecklingen. Vi erbjuder en arbetsmiljö där du får möjlighet att växa, påverka och bidra till samhällsnytta. Hos oss värdesätts kompetensutveckling, goda arbetsvillkor och en hållbar balans mellan arbete och privatliv.
Med cirka 6 500 medarbetare inom ett brett spektrum av verksamheter arbetar vi tillsammans för att skapa ett attraktivt och hållbart Kalmar.
IT-avdelningen är en central del av kommunens digitaliseringsresa och befinner sig i en expansiv fas med fokus på innovation, automatisering och datadriven styrning.
Hos oss blir du en del av ett team som gör skillnad - varje dag. Vi söker dig som vill vara med och forma framtidens digitala kommun och bidra till Vision 2035.Publiceringsdatum2025-12-23Arbetsuppgifter
Vill du jobba med teknik i framkant, samtidigt som du bidrar till samhällsnyttan? Hos oss får du intressanta arbetsuppgifter i samhällets hjärta, kombinerat med utvecklingsmöjligheter och balans mellan arbete och fritid. Var med och gör skillnad varje dag!
Som systemutvecklare hos oss ges du möjlighet att arbeta i olika typer av projekt, tekniker och lösningar. Rollen ger dig chansen att bredda din kompetens inom flera områden och att fördjupa dig inom specifika tekniker. Du blir en del av ett dynamiskt team som arbetar med spännande projekt och uppdrag inom exempelvis e-tjänster, integrationer, datadriven styrning, RPA-processer och IoT-sensorer.
I dina ansvarsområden ingår både utveckling och förvaltning av vår integrationsplattform och vårt ärendehanteringssystem, samt att dokumentera utvecklingsarbetet en viktig del för att skapa struktur och effektivt samarbete i teamet.
Tjänsten tillhör området Utveckling och förvaltning, där fokus ligger på att skapa och förvalta skräddarsydda IT-lösningar för hela kommunkoncernen. Tack vare en bred verksamhet finns behov av systemutvecklare med olika bakgrund och kompetens, vilket ger goda möjligheter att ta sig an både utmanande och utvecklande initiativ.
Hos oss planeras uppdrag utifrån dina styrkor, mål och utvecklingsambitioner. Du arbetar ofta i team tillsammans med kollegor från IT-avdelningen och verksamheten, och vi lägger stor vikt vid kunskapsdelning och samarbete. För att stärka detta arrangerar vi regelbundna kompetensutbyten och erfarenhetsdelningar där kollegor möts för att inspirera och utvecklas tillsammans.Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
• Akademisk utbildning inom IT, mjukvara eller programmering eller flerårig relevant arbetslivserfarenhet av liknande arbetsuppgifter
• Erfarenhet av integrationsutveckling (t.ex. Frends eller motsvarande verktyg)
• Programmeringskunskaper i C# och JavaScript
• Erfarenhet av databasutveckling (T-SQL, stored procedures)
Extra meriterande:
• Erfarenhet av systemet Nilex
• Programmeringsfärdigheter i Python, PowerShell
• Färdigheter i kodhantering med Git och GitHub
• Erfarenhet av processorienterat arbete, BPMN
• Erfarenhet av agilt arbetssätt, t.ex. SCRUM.
• Erfarenhet av Azure DevOps och CI/CD-pipelines.
Vi letar efter dig som brinner för tekniken och hur den effektivt kan användas för att skapa värde för våra verksamheter och invånare. Du har god analytisk förmåga, gillar tekniska utmaningar och tänker alltid på kvalitet och säkerhet i dina lösningar. Det du inte kan lär du dig gärna och du kommer med idéer på nya tekniska lösningar och metoder. Som person trivs du med samarbete, tar stort eget ansvar för att driva ditt arbete framåt och är nyfiken, driven och ser möjligheter att förbättra och utveckla både teknik och arbetssätt alltid med kundens behov i fokus.
Om du älskar teknik, utmanande projekt och vill vara en del av ett framgångsrikt team, så är detta tjänsten för dig! Här får du dessutom ett jobb som är viktigt på riktigt, du bidrar till att förenkla och att öka tillgängligheten för våra invånare och verksamheter till exempel genom e-tjänster!
ÖVRIGT
Kalmar kommun kontrollerar identitet och arbetstillstånd innan någon anställs. Detta innebär att du som söker jobb hos oss behöver visa legitimation. Om det är aktuellt kan du även behöva visa upp ditt uppehålls- och arbetstillstånd.
Som tillsvidareanställd i Kalmar kommun kommer du att krigsplaceras på din arbetsplats och förväntas bidra med ditt arbete vid höjd beredskap.
Vissa tjänster inom Kalmar kommun är placerade i säkerhetsklass, vilket innebär att en säkerhetsprövning enligt säkerhetsskyddslagen kan komma att genomföras före beslut om anställning. Ersättning
