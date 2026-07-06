Fuktskyddstekniker sökes till Friska Hem Sverige AB

Friska Hem Sverige AB / Säkerhetsjobb / Helsingborg
2026-07-06


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Friska Hem Sverige AB grundades i maj 2020 med en kärnverksamhet inom fuktskyddskontroll och åtgärder. Våra tekniker är verksamma i hela Skåne, Göteborg och till viss del i Stockholm.

Publiceringsdatum
2026-07-06

Dina arbetsuppgifter
• Utföra fukt och mögelkontroller i krypgrund och vind samt ventilationskontroll i boyta och källare.
• Föra protokoll och skapa underlag för teknisk analys.
• Utföra åtgärder såsom fuktskyddsinstallationer i krypgrund och vind, ventilation mm.
• Tillkommande administrativt arbete så som schema, planering, serva tjänstebil.
• Ta fram underlag för offerter samt skapa offerter.
• lagerhållning samt inventering.

Kvalifikationer
Vi söker dig som är serviceinriktad med en känsla för kvalité och som sätter kund i fokus.
Du ska vara självgående men även fungera bra i samspel med andra.
Du är målmedveten och har en god förmåga för lösningsorienterat arbete.
Du är bekväm med kundkontakt och har en bra kommunikationsförmåga.

Kompetenser
B-körkort (krav)
Erfarenhet av fuktskyddsteknik eller liknande serviceområde (krav)
Utbildning och certifiering inom fuktskyddsteknik (meriterande men inget krav)

Ansök nu!
Skicka in ditt CV och ett par rader om dig själv. Vi vill höra
vem du är och varför du tror att du skulle passa hos oss.
Vi ser fram emot att höra från dig!

Instagram: https://www.instagram.com/friskahemsverige

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-29
E-post: jobb@friskahemsverige.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Friska Hem Sverige AB (org.nr 559254-3903), https://www.friskahemsverige.se/
252 24  HELSINGBORG

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Jobbnummer
9994577

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