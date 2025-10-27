Frukostvärdinna till Pedagogen Park (helgjobb)
2025-10-27
Brogyllen är ett klassiskt konditori och ett genuint familjeföretag som grundades 1962. Vi brinner för vårt hantverk och arbetar alltid med de bästa råvarorna för att skapa produkter av högsta kvalitet. I vårt stenugnsbageri i Mölndal bakar vi vårt bröd med surdeg och på vårt konditori skapar vi klassiska bakverk och tårtor - alla med en modern twist. Allt vi gör är noggrant tillagat från grunden med stor omsorg, och vi strävar alltid efter perfektion.
Hos oss är våra medarbetare vår största styrka. Vi är ett härligt gäng som ständigt utvecklas tillsammans och skapar en god arbetsmiljö där vi både lär oss och har roligt. Vi värdesätter personlig utveckling och tycker att det ska vara kul att gå till jobbet varje dag!
Vi söker en morgonpigg och matglad frukostvärdinna till vårt team i Pedagogen Park!
Arbetstiderna är lördagar och söndagar kl. 07.00-14.00.Publiceringsdatum2025-10-27Arbetsuppgifter
Du ansvarar för att förbereda och tillaga våra populära frukostfavoriter, till exempel:
Amerikanska pannkakor
Chiapudding och smoothiebowls
Äggröra, bröd, pålägg och andra frukosträtter
Du ser till att frukosten alltid är fräsch, vällagad och inbjudande - och att våra gäster får en härlig start på dagen.
Vi söker dig som:
Tycker det är roligt att laga och servera mat
Är noggrann, positiv och gillar morgonpass
Har gärna erfarenhet från kök, café eller frukostservering (men det är inget krav)
Arbetstid:
Lördagar och söndagar kl. 07.00-14.00
Låter det som något för dig?
Skicka din ansökan redan idag - vi intervjuar löpande! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-26
E-post: konditori@brogyllen.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Frukost". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Smulan af Brogyllen AB
(org.nr 556472-4820)
Bifrostgatan 48 A (visa karta
)
431 44 MÖLNDAL Arbetsplats
Brogyllen Jobbnummer
9574854