Frukostvärdinna/ Frukostvärd till Öijared Resort
Öijared Resort AB / Restaurangbiträdesjobb / Lerum Visa alla restaurangbiträdesjobb i Lerum
2025-12-10
Frukostvärdinna till Öijared Resort
Är du en serviceinriktad och ansvarsfull person med passion för att ge gäster en fantastisk start på dagen? Vi på Öijared Resort söker nu en Frukostvärdinna som vill vara en del av vårt härliga team och skapa en trivsam morgonupplevelse för våra gäster!
Om tjänsten: Som frukostvärdinna på Öijared Resort är du en viktig del av vårt team. Ditt huvudsakliga ansvar blir att säkerställa att våra gäster får en vällagad och trivsam frukostupplevelse i en vacker och avkopplande miljö. Du kommer att arbeta i nära samarbete med våra köks- och serviceteam för att upprätthålla hög standard på frukosten. Helgarbete är en del av tjänsten.Publiceringsdatum2025-12-10Dina arbetsuppgifter
Förbereda och duka upp frukostbuffén samt eventuella specialbeställningar.
Säkerställa att alla gäster får ett välkomnande och uppmärksamt bemötande.
Hålla frukostområdet rent och fräscht under hela morgonen.
Tillsammans med teamet säkerställa att alla behov och önskemål från gästerna tillgodoses.
Fyll på och hålla koll på varor i frukostbuffén.
Vi söker dig som:
Är ansvarstagande, flexibel och har en god känsla för service.
Är van att arbeta i ett högt tempo och trivs med att vara i kontakt med människor.
Har erfarenhet från restaurang eller hotellbranschen, gärna inom frukostservice.
Är en positiv och glad person som gillar att jobba i team.
Har goda kunskaper i svenska och gärna engelska.
Morgonpigg
Öijared Resort erbjuder:
En inspirerande arbetsplats med vacker omgivning och härliga kollegor.
Tjänsten är en visstidsanställning på 50 % till slutet av året och tillträde är omgående.
Körkort och bil är ett måste då det inte finns kollektivtrafik i närheten
Kollektivavtal mellan Visita och HRF tillämpas
Intervjuer sker löpande
Om Öijared Resort: Öijared Resort är en plats där vardagen lämnas bakom och naturen tar över. Här finns 4 golfbanor, restaurang med stämning och matglädje i fokus, hotell med 200 bäddar, konferenslokaler för såväl det lilla som stora sällskapen och sist men inte minst Öijared Bad och Bastu, bara 35 minuter från Göteborg.
Låter detta som något för dig?
Skicka in din ansökan och CV till Food And Beverage Manager Dirk Vangelabbeek. Vi ser fram emot att höra från dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-09
E-post: dirk.vangelabbeek@oijared.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Frukostvärdinna Öijared Resort". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Öijared Resort AB
(org.nr 556701-6711)
Öijaredsvägen 59 (visa karta
)
448 92 FLODA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Öijared Resort AB Kontakt
Food & Beverage Manager
Dirk Vangelabbeek dirk.vangelabbeek@oijared.se 076- 341 5202 Jobbnummer
9638269