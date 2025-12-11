Frukostvärdinna
Hotel Rusthållargården AB / Restaurangbiträdesjobb / Höganäs Visa alla restaurangbiträdesjobb i Höganäs
2025-12-11
, Bräcke
, Helsingborg
, Ängelholm
, Bjuv
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Hotel Rusthållargården AB i Höganäs
Hotel Rusthållargården är en hotell- och konferensanläggning, belägen i Arild på natursköna Kullaberg med verksamhet året om.
Anläggningen har 49 hotellrum, 6 konferenslokaler, restaurangkapacitet för ca 200 gäster samt spa-lounge.
Vill du jobba i fantastiska omgivningar, i en familjeägd organisation och vara en del i att leverera minnesvärda upplevelser till våra gäster?
Nu söker vi dig som är morgonpigg och vill jobba med frukostservering. Du är den som med ett leende välkomnar våra gäster till en ny härlig dag!
I arbetsuppgifterna ingår frukostförberedelser med framplockning av buffén. Under service ser du till att buffén är påfylld och fräsch, plockar disk samt diskar undan. Efter service är det efterarbete och förbereder för nästa dag. Har vi konferensgrupper är det även du som förbereder och sätter fram konferensfika samt diskar och plockar undan.
Ibland jobbar du själv, andra dagar jobbar du i ett team tillsammans med andra beroende på antalet gäster.
Vi letar efter dig som är självständig och trivs i servicerollen. Du är stresstålig och kan prioritera samtidigt som du är effektiv.
Vi ser gärna att du har tidigare erfarenhet från någon typ av restaurang, frukost eller caféjobb.
Tjänsten är timanställning med möjlighet till fast deltidstjänst om 75% från april.
Arbetstiderna är i huvudsak kl. 06.00-14.00 med schemalagd arbetstid mån-sön. Vi ser gärna att du kan börja så snart som möjligt.
Arbetstiderna gör att du måste ha tillgång till bil för att kunna ta dig till arbetet.
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-10
E-post: restaurangen@rusthallargarden.se Arbetsgivare Hotel Rusthållargården AB
(org.nr 556143-8879), http://www.rusthallargarden.se
Stora vägen 26 (visa karta
)
263 73 ARILD Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Rustållargården AB, Hotel Kontakt
Restaurangchef
Kia Gunsdotter restaurangen@rusthallargarden.se Jobbnummer
9640389