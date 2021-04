Frukostvärd/värdinna på Grand Hotel Lysekil - Garden Flames - Restaurangbiträdesjobb i Lysekil

Garden Flames / Restaurangbiträdesjobb / Lysekil2021-04-13Grand Hotel Lysekil ligger mitt i Lysekils centrum.Det är ett av Västsveriges äldsta hotell.Våra lokaler och festvåningar andas mycket historia. Det är en mycket trevlig miljö att arbeta i.I vår festvåning Riddarsalen arrangerar vi ofta event och bröllop. Som frukostpersonal på Grand Hotel Lysekil är man verksam i hela huset och har även möjlighet att jobba extra på beställningar och under slow season.Hos oss står matlagning och service i centrum och det är en sann upplevelse att komma hit, både som gäst och personal!Varmt välkommen med Din ansökan!Vi ser att du är en glad morgonpigg tjej/kille, dam/herre, gärna med intresse för bak eller matlagning.Dina starkaste egenskaper är glad, ordningsam, snabb och flexibel. Att hälsa våra gäster godmorgon med ett leende är en självklarhet och du brinner för att kunna hjälpa till och vara gästen till lags. Ingenting är omöjligt och saknas något i frukostväg så försöker vi alltid att lösa detta så att gästen går nöjd ifrån frukostrummet.Denna tjänst passar för alla åldrar. Det kan vara en pensionär som vill ha ett fast extrajobb över sommaren, någon som redan har ett jobb på eftermiddag eller kväll, (dock ej försena kvällar eftersom man börjar jättetidigt), en lärare som vill extraknäcka eller en student.Vi kan även erbjuda boende om du ej kommer ifrån Lysekil!Studerar du, vill vi gärna att du skriver vilken linje du läser på. Skicka gärna med betyg, samt CV. Även om ditt CV inte är så långt, kan en praktik på Ica vara en merit, så skriv med den också.Går du i 8:an eller 9:an och inte har så mycket erfarenhet, men tränar i något lag tex, skriv detta då det är meriterande för tjänsten. :)Ansökan till staff@grandhotellysekil.se Som frukostpersonal på Grand Hotel Lysekil är Du den första gästen möter efter en natts sömn på Grand Hotel Lysekil. Därför är det extra viktigt att vår frukostpersonal är service-minded och flexibel.Kanske behöver gästen hjälp med något som inte tillhör frukosten? Tvätt av kläder? En vägbeskrivning? Frågorna är många och det är detta som gör frukostpersonalens arbete både roligt och varierande.Du kommer att få livsmedelshygiens-utbildning på plats, men det är givetvis en merit om Du har arbetat i kök eller restaurang innan.På Grand Hotel Lysekil är det tidiga mornar som gäller. Sommartid jobbar man vanligtvis från 7 men det kan även hända att vi har gäster som vill ha frukost extra tidigt och då löser vi givetvis detta.Arbetstiden är 7-11 varje dag under sommaren och är man intresserad så kan man även efter sitt arbetspass få lov att hoppa in i städet vid behov för att få fler timmar.Denna tjänst kan man med fördel söka om man går i skolan, då man jobbar ne hel del, men även hinner njuta lite av sommarlovet. ;)Välkommen med din ansökan till staff@grandhotellysekil.se 2021-04-13Sista dag att ansöka är 2021-05-13Garden FlamesKungstorget45333 Lysekil5688133