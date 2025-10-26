frukostvärd/ värdinna
2025-10-26
, Nordanstig
, Söderhamn
, Ljusdal
, Bollnäs
, Gävle
eller i hela Sverige
Är du vår nya frukostvärd?
Vi på bistro h söker en morgonpigg, engagerad och serviceinriktad frukostvärd/ värdinna på 50% som vill vara ansiktet utåt för våra gäster varje morgon. Du blir den första de möter på dagen och får en viktig roll i att se till att de får en bra start.
I din roll som frukostvärd ansvarar du för att förbereda och duka upp vår frukostbuffé, se till att den alltid är fräsch och påfylld, samt hålla rent och snyggt i frukostmatsalen. Du kommer även att ta emot och välkomna våra gäster med ett leende, svara på deras frågor och se till att de känner sig väl omhändertagna.
tjänsten inbär tidig morgon
Vi söker dig som:
Har en stark känsla för service och brinner för att ge gäster en positiv upplevelse.
Är morgonpigg och trivs med att arbeta i ett högt tempo.
Är ansvarsfull, initiativrik och har öga för detaljer.
Talar flytande svenska och engelska. Ytterligare språkkunskaper är ett plus.
Har erfarenhet från restaurang eller hotell, men din personlighet och inställning är viktigast för oss.
start omgående Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-25
Detta är ett deltidsjobb.
Hellmans mat och dryck AB
(org.nr 559525-3104)
storgatan 36
824 30 HUDIKSVALL
)
824 30 HUDIKSVALL Arbetsplats
Hellmans mat & dryck AB
9574582