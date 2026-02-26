Frukostvärd till Jacy 'z Hotel & Resort
ESS Hotel Group AB / Restaurangbiträdesjobb / Göteborg Visa alla restaurangbiträdesjobb i Göteborg
2026-02-26
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos ESS Hotel Group AB i Göteborg
, Härryda
, Varberg
, Falkenberg
, Laholm
eller i hela Sverige
Att gå igenom ytterdörrarna på Jacy 'z ger dig puls bara det. Det är ett wow som slår dig här näst och vilket följer dig hela vägen upp till våning 28. Här blir alla vuxna unga igen och du kan verkligen känna den amerikanska glamourösa röda tråden in i detaljerna. Här har vi allt samlat under ett tak, upplev konserten, ät sharing med utsikt över hela Göteborg eller dyk ner i poolen till beatet från våra egna dj 's.
Vi skapar upplevelser i världsklass, minnen för livet och en arbetsplats att vara riktigt stolt över och vi lever våra värdeord i allt vi gör. Att vara Passionerad, Professionell, Lekfull & Personlig är vad som gör oss unika och vad som får oss att växa..
Vad innebär rollen?
Som frukostvärdinna blir du en viktig del av vår frukostavdelning och bidrar till att ge gästerna en fantastisk start på dagen. Du arbetar i ett högt tempo där service, noggrannhet och värme är avgörande.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter inkluderar:
Välkomna och assistera gäster vid frukost, ge rekommendationer och svara på frågor
Fyll på bufféer och stationer, säkerställa fräschör och presentation
Förbereda och tillreda enklare frukosträtter och drycker (kaffe, te, juice)
Hålla frukostområdet rent och organiserat samt följa hygienrutiner
Samarbeta nära kök och servering för att upprätthålla ett smidigt flöde
Hantering av gästers särskilda önskemål och eventuella allergier
Vem är du?
Vi söker dig som är serviceinriktad, ansvarstagande och trivs i en miljö där tempo och gästupplevelse står i fokus. Mer specifikt tror vi att du:
Har ett vänligt och professionellt bemötande
Arbetar strukturerat och håller hög kvalitet i presentation och hygien
Har god kommunikationsförmåga och trivs att samarbeta i team
Är flexibel med arbetstider, inklusive morgnar och helger
Har erfarenhet från hotell- eller restaurangbranschen är meriterande men inte ett krav
Varför arbeta hos oss?
På Jacy'z blir du del av en kreativ och hängiven arbetsplats med stora möjligheter till personlig och professionell utveckling. Som medarbetare får du bland annat:
Möjlighet att utvecklas inom huset och koncernen
Rabatter på våra destinationer och restauranger
Sociala aktiviteter och teamevent
Säker anställning och goda arbetsvillkor
Fantastiska kollegor och en arbetsmiljö präglad av energi och kreativitetPubliceringsdatum2026-02-26Om tjänsten
Anställningsform: Extra vid behov Tillträde och lön: Lön enligt avtal och tillträde enligt överenskommelse
Om processen:
Vi kommer kalla till intervjuer löpande, sista ansökningsdag 15 Mars.
Uppfyller du inte alla exakt alla krav i annonsen? Tveka inte att skicka in en ansökan ändå, vi är beredda att överväga sökande med närliggande arbetslivserfarenhet och utbildning.
Hos oss får du en arbetsplats med utvecklingsmöjligheter, både inom huset liksom inom ESS Group. Vi jobbar ständigt med att utveckla våra medarbetare med hjälp av interna utbildningar inom ledarskap, stresshantering och mycket mer. Som medarbetare hos oss får du tillgång till extremt fina rabatter på våra destinationer och restauranger runt om i Norden. Vi ställer dessutom till med festligheter och andra roliga aktiviteter för att hålla samman teamet. Utöver det får du en säker anställning, friskvårdsbidrag samt otroliga kollegor som kanske till och med blir dina vänner för livet! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7297490-1862406". Arbetsgivare ESS Hotel Group AB
(org.nr 556710-8047), https://work.essgroup.se
Drakegatan 10 (visa karta
)
412 50 GÖTEBORG Arbetsplats
ESS Group Jobbnummer
9764770