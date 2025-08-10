Frukostvärd
2025-08-10
, Sorsele
, Arvidsjaur
, Malå
, Jokkmokk
Frukostvärd (säsongsanställning)
Tjänsten är tillgänglig från November 2025 till och med mars 2026
Tjänsten är tillgänglig från November 2025 till och med mars 2026

Vi söker medarbetare för heltid. Även deltidsansökningar eller ansökningar för extraarbete är intressant.
Vi är ett bolag som ägs av Colmis testanläggning och finns i huvudsak för att möta behovet av boende för våra kunder ifrån biltestbranchen under vinterhalvåret. Vi driver tre egna hotell samt förmedlar privata bostäder till våra kunder.
Arbetsuppgifter: Frukostservering, inköp och lokalvård.
Vi söker dig som är morgonpigg och ansvarstagande. Du behöver kunna ta eget ansvar och jobba självständigt. Du behöver ha körkort B och kunna kommunicera på svenska och engelska.
Simloc tillhandahåller inte personalbostäder, utan söker vi främst medarbetare på orten eller de som har möjlighet till egen bostad. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-30
E-post: rut@simloc.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Frukostvärd". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Simloc Hotell & Fastighets AB
(org.nr 556469-9824), http://www.simlochotell.se
Storgatan 8 (visa karta
)
938 21 ARJEPLOG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9451488